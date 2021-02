Netflix zdradził walentynkowe triki. Zobaczcie, czy u was działają!

Szeroka gama filmowych kategorii na Netfliksie daje spore pole do manewru, więc każdy może wybrać dla siebie produkcję najlepiej pasującą do gustu i nastroju. W Walentynki dominują filmy romantyczne, jednak można zaproponować też np. „romantyczne dramaty telewizyjne”. Jak je odszukać? Kluczem do zagadki są kody. Wystarczy wpisać w przeglądarce netflix.com/browse/genre/ i dodać na końcu jeden z miłosnych szyfrów:

Romantyczne filmy hollywoodzkie – 2787934

Pogodne filmy romantyczne – 35714

Filmy dla niepoprawnych romantyków – 81495

Seriale o kumpelkach – 1143288

Niecodzienne związki – 81236278

Romantyczne wyciskacze łez – 9257

Romantyczne dramaty oparte na literaturze – 7940

Romantyczne dramaty telewizyjne – 26056

Miłość boli – 2708690

Romantyczne filmy o miłosnych trójkątach – 76385

Reality TV o miłości i randkowaniu – 81233168

Zmysłowe filmy romantyczne – 29281

Komedie romantyczne dla nastolatków – 3186

Dziwaczne filmy romantyczne – 36103

Romantyczne filmy o tematyce LGBTQ+ – 3329

