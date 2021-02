„Buffy: Postrach wampirów”. Gwiazdy serialu oskarżają Jossa Whedona o nadużycia

Carpenter pracowała z Jossem Whedonem przy dwóch serialach „Buffy: Postrach wampirów” (1997-2003) oraz „Anioł ciemności” (1999-2004).

Prześladowania na planach seriali

Zanim aktorka zamieściła długi wpis, w którym dokładnie opowiedziała o traumach, jakich doświadczyła przy pracy z reżyserem, opublikowała grafikę z napisem: „Nie pytaj, dlaczego ofiary czekają tak długo, aby zabrać głos. Zapytaj, jaki system pozwala na to, aby je uciszać” .

W poście odnoszącym się bezpośrednio do Whedona aktorka napisała, że nadużywał on swojej władzy przy wielu okazjach i za każdym razem, gdy z nim pracowała. Wyznała, że niepokojące incydenty z jego udziałem doprowadziły ją w chroniczną chorobę, na którą wciąż cierpi. Mężczyzna miał często w agresywny sposób i przy ekipie seriali grozić jej zwolnieniem, zwłaszcza gdy była w ciąży. „Bezdusznie nazywał mnie »grubą«, gdy byłam w 4 miesiącu ciąży. Był złośliwy i zmuszał ludzi do rywalizacji o swoją uwagę i aprobatę” – czytamy.

Jak pisze, gdy powiedziała mu na spotkaniu, że jest w ciąży, zapytał ją wprost, czy zamierza zatrzymać dziecko. „Zaczął atakować moją kobiecość, kpić z moich przekonań religijnych, oskarżać mnie o sabotowanie serialu, a następnie bezceremonialnie mnie zwolnił w kolejnym sezonie, gdy urodziłam dziecko” – czytamy.

„Pomimo prześladowań, część mnie i tak chciała go usprawiedliwić i tłumić własny ból. Dopiero niedawno, po latach terapii i pobudce, jaką zafundował ruch #MeToo, zrozumiałam złożoność tego zdemoralizowanego myślenia (...) Nasze społeczeństwo i przemysł oczerniają ofiary i gloryfikują oprawców. Ciężar spoczywa na krzywdzonym, od którego spodziewana jest akceptacja i przystosowanie się, bo inaczej nie znajdzie zatrudnienia” – pisze aktorka.

Wsparcie kolegów i koleżanek z branży

To nie pierwsze oskarżenia w kierunku Whedona. Ray Fisher mówił o podobnych sytuacjach podczas pracy z reżyserem na planie filmu „Liga Sprawiediwości” . Teraz wsparł koleżankę z branży pisząc na Twitterze, że jest ona „jedną z najodważniejszych osób, jakie zna” .

W sprawie wypowiedziały się już też inne gwiazdy serialu „Buffy” – Sarah Michelle Gellar i Amber Benson. Gellar, która wcielała się w główną bohaterkę napisała: „Podczas gdy jestem dumna, że moje nazwisko będzie już zawsze kojarzone z Buffy Summers, nie chcę być na zawsze kojarzona z Jossem Whedonem. Obecnie skupiam się na wychowywaniu rodziny i przetrwaniu pandemii, więc nie będę teraz wygłaszać innych oświadczeń. Ale stoję po stronie wszystkich osób, które doświadczyły nadużyć i jestem z nich dumna, że zabierają głos” – napisała.

Benson podkreśliła z kolei na Twitterze, że serial wiązał się z toksycznym środowiskiem, a Charisma „mówi prawdę” i „popiera ją w 100 proc”. . „W tym czasie zostało wyrządzonych wiele szkód i wielu z nas zmaga się z tym 20 lat później” – podkreśliła.

