Agata Buzek wspomina walkę z nowotworem. „Mama i tata nie karmili mnie lękiem”

Gdy Agata Buzek miała zaledwie 8 lat lekarze wykryli u niej ziarnicę – chorobę nowotworową węzłów chłonnych. Aktorka już kilka lat temu opowiedziała o tym, jak czteroletnia walka o jej zdrowie wpłynęła na jej postrzeganie świata. „Młodzi ludzie czują się nieśmiertelni – czas się nie kończy, siły się nie kończą, noce się nie kończą, imprezy się nie kończą. Ja takiego momentu nie miałam nigdy. Zawsze wiedziałam, że jestem śmiertelna i że moje siły są policzone” – podkreśliła w rozmowie z „Urodą Życia”.

Teraz Buzek powiedziała więcej o chorobie. Zaznaczyła, że w trudnych momentach kluczowi byli jej rodzice. „W chorobie doświadczałam momentów załamania, a mimo tego widzę tam jasność. Mama i tata nie karmili mnie lękiem, karmili mnie nadzieją. Nigdy nie doświadczyłam nakazów, zakazów, kar. Pewnie dlatego jest mi dziś łatwiej przekabacać się na tę stronę ufną i marzeniową, niż tkwić w ciemnościach, które przecież też dobrze znam” – opowiedziała.

Buzek przyznała, że nie rozbiera już tego na czynniki pierwsze, ponieważ minęło 30 lat. Dodała jednak, że gdyby miała wyciągnąć jeden konkretny wniosek z tego doświadczenia do sprowadza się on do „nieskończonej nadziei, wiary i miłości ze strony rodziców”.

Agata Buzek

Agata Buzek zagrała na początku swojej kariery w filmach takich jak „Wrota Europy”, „Zemsta” czy „Wiedźmin”. Za rolę główną w filmie „Rewers” została wyróżniona nagrodą dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni oraz Nagrodą Publiczności im. Zbyszka Cybulskiego. W 2010 roku otrzymała za ten sam film nagrodę za najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą Orły 2010. Ostatnio oglądać mogliśmy ją w „Ciemno, prawie noc” i „Ja teraz kłamie”.

