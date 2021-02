Które kina są od dziś otwarte? Nie wszystkie zdecydowały się wznowić działalność

Na jakich zasadach funkcjonują kina?

Według rozporządzenia, od 12 lutego w Polsce otwarte zostały teatry i filharmonie. Podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50 procent miejsc siedzących. Obowiązują także maseczki i zakaz konsumpcji.

Co z Cinema City, Multikinem i Heliosem?

Rząd zaznaczał, ogłaszając decyzję, że instytucje kultury zostają otwarte „warunkowo na dwa tygodnie” . Oznacza to, że 28 lutego może zostać podjęta decyzja o ich ponownym zamknięciu. Ze względu na ten fakt, największe sieci jak Multikino, Cinema City i Helios nie zdecydowały się otworzyć kin.

„Ponowne uruchomienie 50 kin w całej Polsce w zaostrzonym reżimie sanitarnym jest trudną logistycznie i kosztowną operacją – nie ma możliwości przeprowadzenia jej, jak powiedział premier, warunkowo na 2 tygodnie. To absurdalna propozycja, której kosztów mogą nie udźwignąć operatorzy kin. Otwarcie kin wymaga przede wszystkim przygotowania repertuaru i rozmów z dystrybutorami filmowymi, a następnie promocji wprowadzanych na ekrany tytułów, a na to potrzeba minimum około 4 tygodni” – pisała sieć Helios w oświadczeniu.

Podobnych argumentów używało Multikino.„Kino w przeciwieństwie do innych branż nie posiada towaru w magazynie i nie może rozpocząć sprzedaży zaraz po ogłoszeniu otwarcia. Polegamy na dystrybutorach, którzy odpowiadają za marketing powierzonych im przez producentów filmów. Dystrybutorzy potrzebują standardowo minimum 4-6 tygodni na przygotowanie filmu do dystrybucji” – czytamy.

Cinema City o tym, że nie zamierza otworzyć kin od 12 lutego poinformowała w poniedziałek. „Kino to najlepsze filmy na wielkim ekranie, ulubione przekąski i jedyna w swoim rodzaju, niepowtarzalna atmosfera” – czytamy. „Dlatego robimy co w naszej mocy, aby wraz z otwarciem kin móc Wam to wszystko zapewnić” – głosi komunikat.

Jakie kina są otwarte od 12 lutego?

Działalność wznawiają natomiast kina studyjne – w całej Polsce około 200 miejsc. W Warszawie otwiera się Elektronik, Iluzjon, Kinoteka, Kino na boku, Kultura Warszawa, Luna, Muranów, NoveKino Wisła, Praha, Stacja Falenica, Świt Warszawa i U-jazdowski. Całą rozpiskę otwartych kin sprawdzić można na stronie internetowej Stowarzyszenia Kin.

Nie wszystkim kinom uda się otworzyć 12 lutego. Kino Malta Charlie Monroe w Poznaniu zaprasza widzów od 13.02; Kino Goplana w Połczynie-Zdroju od 14.02, Kino Noteć w Chodzieży przyspiesza remont i otworzy się od 18.02, podobnie remont zaplanowały krakowski Paradox i szczeciński Pionier 1907, które będą gotowa w późniejszym terminie. Kino Żeglarz w Jastarni otwarcie planuje z kolei w maju.

Repertuar kin studyjnych

Na potrzeby rynku dystrybutorzy zareagowali błyskawicznie, przygotowując oferty z atrakcyjnymi i głośnymi oraz długo oczekiwanymi premierami oraz przedpremierami.

Już od 12 lutego będzie można zobaczyć przedpremierowo jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów od Best Filmu – duńskiego kandydata do Oscara „Na rauszu” z Madsem Mikkelsenem, który ostatnio zdobył 4 najważniejsze wyróżnienia podczas Europejskich Nagród Filmowych, z oferty Best Filmu godny polecenia jest także dokument o geniuszu fotografii zatytułowany „Helmut Newton. Piękno i bestia”.

Velvet Spoon lubi nas straszyć w dobry stylu. Na najnowsze otwarcie na widzów będzie czekać przezabawna mieszanka campu i B-movies odnosząca się do technikolorowych snów z lat sześćdziesiątych „Czarownica miłości” oraz „Relikt” nieoczywista, wgryzająca się w umysł opowieść i jeden z najbardziej przerażających filmów roku w jednym.

Mayfly proponuje pełen miłości i melancholii dokument o stracie jednego z najbardziej wyjątkowych aktorów Robina Williamsa pt. „Dzień dobry, Robin”; oszałamiające dzieło sztuki SF, które głośno i barwnie zaznacza nadejście nowego wizjonera „Kosmiczne maszyny”, i jeszcze przepięknie sfilmowana, pełna najróżniejszych emocji historia 15-latniej narciarki uwikłanej w relację z trenerem „Slalom”.

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty ma dla nas aż pięć tytułów w tym jeden dla najmłodszych o dzielnym i uroczym kotku pt. „Filonek bezogonek”, ponadto chwytający za gardło czarny kryminał dziejący się w realiach zimnej wojny „Słudzy”; czułą opowieść o poszukiwaniu życiowych fundamentów „Proste rzeczy”; pokazywaną na festiwalu w Wenecji „Niepamięć”, która łączy w sobie absurdalny humor rodem z filmów Lanthimosa i melancholię Kaufmana; laureata Grand Prix i zdobywcę Nagrody Publiczności 20. MFF Nowe Horyzonty, wyróżniony także nagrodą FIPRESCI na festiwalu Berlinale 2020 – misternie skomponowaną i urzekającą pięknem „Metamorfozę ptaków”.

Nie każą na siebie czekać Złote Lwy ubiegłorocznej Gdyni – czyli animacja Mariusza Wilczyńskiego „Zabij to i wyjedź z tego miasta” oraz błyskotliwy i przezabawny „Palm Springs” – to jeden z tych filmów, które będziecie chcieli nieustannie oglądać od Gutek Film. Przedpremierowo ze stajni Gutek Film zobaczycie też komedię w reżyserii uwielbianego przez polskich widzów Corneliu Porumboiu – „La Gomerra”.

M2 Films narobił nam apetytu na znakomite debiuty! Pierwszy z nich to reżyserska nowość od Viggo Mortnesena „Jeszcze jest czas” oraz „Sound of Metal” niezwykle piękny i ważny film, z doskonałą – nominowaną do Złotych Globów – kreacją Riza Ahmeda, w którym widz dostaje wszystko, czego potrzebuje a nawet więcej.

Aurora Films powraca z intrygującym i wciągającym thrillerem „Tylko zwierzęta nie błądzą”, który miał zadebiutować na ekranach 6 listopada 2020, czyli w dzień drugiego lockdownu. Ale oferuje też przedpremiery – doskonały fiński komediodramat „W co grają ludzie” czy nominowaną do nagród EFA ekranizację prozy Jacka Londona „Martin Eden”.

Od Against Gravity koniecznie zobaczcie „Lekcję miłości”, która zdobyła Grand Prix Dolnego Śląska na 17. MDAG i aktualnie jako jedyny polski film dokumentalny walczy o nominację do Oscara.

