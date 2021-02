„Gofcia i Mochi”. Nowa propozycja Netfliksa dla najmłodszych z udziałem Michelle Obamy

O czym jest program?

Pewnego razu, głęboko w Krainie Mrożonego Jedzenia, żyła dwójka przyjaciół o imionach Gofcia i Mochi, których połączyło wspólne marzenie: zostać szefami kuchni! Jedyny problem? Wszystko, co gotowali, było zrobione z lodu. Kiedy ci dwaj kompani od dobrego smaku zostają zatrudnieni jako najświeżsi pracownicy dziwacznego supermarketu, są gotowi na kulinarną przygodę życia. Z pomocą nowych przyjaznych twarzy, takich jak właścicielka supermarketu – pani Obama, i magicznego latającego wózka na zakupy, jako ich przewodnika, Gofcia i Mochi wyruszają na globalną misję poszukiwania składników, podróżując do kuchni, restauracji, gospodarstw rolnych i domów na całym świecie. Razem gotują potrawy z prostych składników u boku znanych szefów kuchni, domowych kucharzy, dzieci i celebrytów. Niezależnie od tego, czy zbierają ziemniaki w peruwiańskich Andach, próbują przypraw we Włoszech, czy robią miso w Japonii, ci ciekawscy odkrywcy nie ustępują w poszukiwaniu wyjątkowych smaków i przekonują się, że każdy posiłek to szansa na poznanie nowych przyjaciół.

Obama: Żałuję, że nie było takiego programu, kiedy moje córki były małe

– Jestem bardzo podekscytowana, że mogłam dołączyć do tego zabawnego, chwytającego za serce i magicznego programu – i nie mówię tego tylko z powodu latającego wózka na zakupy, który jest jednym z bohaterów. Żałuję, że nie było takiego programu, kiedy moje córki były małe. Zapewne jest to rozrywka, która spodoba się całej rodzinie, ale także da rodzicom pewność, że ich dzieci dowiedzą się czegoś wartościowego – mówi Michelle Obama.

– Ten projekt jest pod wieloma względami poszerzeniem moich działań na rzecz wspierania zdrowia dzieci, które podejmowałam jako Pierwsza Dama. Wiemy, że wszyscy kochają dobre jedzenie i ciekawe historie. I właśnie to zapewniają nasi niezwykli i żądni przygód bohaterowie, niezależnie od tego, czy odkrywają możliwości wykorzystania ziemniaków, świat kiszonek, czy sztukę sprzątania rozbitego jajka. Cieszę się, że Gofcia i Mochi angażują się również w projekty poza programem, współpracując z organizacją Partnership for a Healthier America, aby wspólnie pomóc dzieciom wdrożyć w życie zdrowe nawyki, a także umożliwić potrzebującym rodzinom dostęp do świeżych produktów spożywczych, które można wykorzystać do wspólnego gotowania w domu. Bez względu na to, co robią Gofcia i Mochi, zawsze świetnie się bawię, śmiejąc się i odkrywając świat jedzenia oraz gotowania wraz z bohaterami. Jestem przekonana, że Wam i Waszym dzieciom również spodoba się ten format – zapewnia.

Premiera programu „Gofcia i Mochi”

Seria zadebiutuje na Netfliksie 16 marca. Wiemy już, że na platformie pojawi się 10 20-minutowych odcinków programu.

