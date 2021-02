„House of the Dragon”. Poznaliśmy obsadę prequelu serialu „Gra o tron”. Jak oceniacie dobór bohaterów?

Poznaliśmy kolejnych aktorów, którzy pojawią się w obsadzie nadchodzącego prequelu popularnego serialu „Gra o tron”. W „House of the Dragon” (pol. „Dom smoków”) zobaczymy m.in. Steve'a Toussainta, Rhysa Ifansa, Eve Best i Sonoyę Mizuno.