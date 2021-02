Wiosenna ramówka TVN. Co obejrzymy? Lista nowych seriali i programów

„Tajemnica Zawodowa”



Główna bohaterka, 40-letnia Julia (Magdalena Różczka) po skończonych studiach prawniczych w Warszawie wróciła w rodzinne strony, gdzie związała się z miejscowym lekarzem, chirurgiem ginekologiem – Andrzejem Żurawskim (Cezary Pazura). Poświęciła się rodzinie, odkładając na bok swoje ambicje i stworzyła dom, o jakim zawsze marzyła. Jako żona i matka dwóch córek żyje w cieniu męża, aż do czasu, gdy odkrywa tajemnicę, która zburzy jej cały dotychczasowy świat.

Emisja od 17 lutego w środy o 21:30.



„Chyłka – Rewizja”



Po raz kolejny życie Joanny Chyłki (Magdalena Cielecka) poważnie się skomplikuje. Po zwolnieniu z kancelarii Żelazny & McVay, bezkompromisowa prawniczka będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością. To niełatwe zadanie dodatkowo utrudni fakt, że zostanie wciągnięta w sprawę okrutnego morderstwa.

Od 16 lutego we wtorki o 21:30.



„Żywioły Saszy – Ogień”



Po latach spędzonych w Wielkiej Brytanii, gdzie przez siedem lat studiowała i doskonaliła się w zawodzie profilerki, Sasza Załuska (Magdalena Boczarska) wraca do Polski i niemal natychmiast otrzymuje swoje pierwsze zadanie. Niechętnie opuszcza córkę i wyrusza do Łodzi, gdzie policja bezskutecznie poszukuje osoby odpowiedzialnej za serię podpaleń i wybuchów. Śledztwo okazuje się wyjątkowo skomplikowane.

Od 6 kwietnia we wtorki o 21:30.



„LAB”



Nowy, codzienny serial kryminalny, który od pierwszej minuty zaskoczy i będzie trzymał w napięciu. Każdy odcinek przedstawia śledztwo w innej sprawie: tajemnicze morderstwo, zaginięcie młodych dziewczyn, porwanie dziecka, czy handel ludźmi.

Od 15 lutego codziennie o 17:00.



„Równi sobie”



Los nie podzielił szczęścia równo pomiędzy wszystkich ludzi. Kapryśnie jednym dał więcej, drugim mniej. Na szczęście są tacy, którzy chcąc podziękować za jego szczodrość postanawiają wyciągnąć pomocną dłoń do tych niemających powodów do uśmiechu. Bohaterowie nowego reality show nie posiadają nadprzyrodzonych mocy, a mimo to są super bohaterami, którzy zmienią życie innych na lepsze. "Równi sobie" to program, jakiego w Polsce jeszcze nie było.

Od 1 marca w poniedziałki o 21:30.



„MasterChef Junior”



Najlepsi młodzi kucharze w Polsce staną do legendarnego pojedynku o tytuł MasterChefa Juniora! Ich kulinarne wyczucie smaku, umiejętności i kreatywność sprawdzi Anna Starmach, Michel Moran i Mateusz Gessler.

Od 7 marca w niedziele o 20:00.



„Totalne remonty Szelągowskiej”



Dorota Szelągowska wyrusza w Polskę z remontową misją. Wraz ze swoją niezawodną ekipą przygotuje specjalną niespodziankę i przeprowadzi metamorfozę całego mieszkania lub domu.

Od 7 marca w niedziele o 20:00.



„Kuchenne rewolucje”



Ponad dwieście pięćdziesiąt przeprowadzonych rewolucji, tysiące przepisów kulinarnych, metamorfoz wnętrz i ona – nieustraszona Magda Gessler.

Od 18 lutego w czwartki o 21:30.



„Efekt Domina”



Dominika Kulczyk przypomina o potrzebie ludzkiej solidarności i daje nadzieję napotkanym osobom na lepsze życie.

Od 7 marca w niedziele o 11:30.



„Milionerzy”



Od poniedziałku do czwartku o 20:55.



„Polski świat”



A gdyby tak rzucić wszystko i zamieszkać w… No właśnie, gdzie? Lepiej żyje się na Filipinach czy w USA? Łatwiej prowadzić własny biznes w Gruzji czy Indonezji? Może prawdziwym rajem na ziemi jest jednak Tajlandia? Nowy program TTV pokazuje różne kraje z perspektywy Polaków, którzy żyją w nich na stałe. Widzowie zobaczą prawdziwą rzeczywistość odległych, egzotycznych zakątków świata, bez filtrów i cenzury.

Od 17 lutego w środy o 20:05.



„Najgorsze polskie tatuaże”



Tatuaże zrobione na imprezie czy w początkującym salonie symbolizowały coś ważnego. Teraz są tylko brzydkim wzorem albo niechcianym wspomnieniem i wymagają pilnej korekty. W każdym odcinku programu pojawi się czworo posiadaczy tatuaży, dla których "dziara" to dziś powód do wstydu.

Od 20 lutego w soboty o 22:00.



„Down The Road”



Na tę premierę czekało wielu widzów! Wspólna podróż Przemka Kossakowskiego oraz nowej grupy sześciu osób z zespołem Downa już wkrótce na antenie TTV. Tym razem bohaterowie „Down the road” przemierzą Chorwację i Grecję.

Od 21 lutego w niedziele o 22:00.



„Gogglebox. Przed telewizorem”



W nowym sezonie ponownie zaglądniemy do mieszkań naszych komentujących i sprawdzimy, co ich aktualnie w telewizji bawi, denerwuje, a co ekscytuje?

Od 22 lutego w poniedziałki o 22:00.



„It's my life! To moje życie” – sezon 2.



W krakowskiej kamienicy znowu zrobi się tłoczno! Nowi uczestnicy drugiej serii trafią pod jeden dach, by poznać jak smakuje dorosłość w czasach pandemii. Bohaterów programu łączy jedno: chcą żyć na własny rachunek, według swojego scenariusza – bez kontroli, rad i instrukcji.

Od 16 lutego we wtorki i środy o 22:30.



„Królowe życia” – sezon 10



Barwne życie bohaterów "Królowych życia" na dobre zagościło w ramówce TTV. Wiosną, w 10. już sezonie programu okazji do spotkań będzie więcej. Premierowe odcinki otrzymały specjalne pasmo i będą emitowane 4 dni w tygodniu!

Od wtorku do piątku o 22:05.



„Kanapowcy” 3



W pułapkę lenistwa i skłonności do niezdrowego odżywania wpaść łatwo, jednak wyjście z niej to nie lada wyczyn. Doskonale wiedzą o tym bohaterowie trzeciej już serii „Kanapowców”, którzy pod opieką trenera Krzysztofa Ferenca powalczą o swoje zdrowie, formę i nowy styl życia. Tym razem z szansy spróbują skorzystać panowie ze stolicy.

Wtorek, 22:00, od 6 kwietnia.

