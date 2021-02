Nazwali Viki Gabor „szwabską Cyganką”. „Gdyby to była gwiazda TVN, to wyrok mógłby być inny”

Viki Gabor urodziła się w Hamburgu i ma romskie korzenie, ale to z Polską związała swoją karierę, reprezentując nasz kraj m.in. na wygranym konkursie Eurowizja Junior. Niespełna 14-letnia artystka wzbudza duże zainteresowanie mediów, a wśród komentujących w sieci nie brakuje jej zajadłych krytyków. „Wy się nią jaracie, a to nawet Polka nie jest, tylko szwabska Cyganka” – brzmiał jeden z komentarzy, a tego typu wpisów pojawiało się więcej.

Viki Gabor nie została znieważona?

Stowarzyszenie Romów w Polsce złożyło do prokuratury zawiadomienie o znieważeniu Gabor ze względu na jej przynależność etniczną. Śledztwo nie zostało jednak wszczęte, ponieważ zdaniem prokuratury nie doszło do przestępstwa. Stowarzyszenie postanowiło więc odwołać się do sądu.

Sprawą zajął się Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy, który orzekł, że zwrot „Cyganie” nie jest znieważający. „Gazeta Wyborcza” podaje, że sędzia powołała się na internetową encyklopedię PWN i Wikipedię stwierdzając, że słowo „Cyganie” to potoczne określenie Romów. Cytując etnolog Martę Godlewską-Goską podkreśliła z kolei, że zwrot „Cygan” jest „zakorzeniony w języku polskim i nie jest jednoznacznie pejoratywny” .

Stowarzyszenie Romów komentuje

Z takim orzeczeniem nie zgadza się Stowarzyszenie Romów w Polsce. „Oba postanowienia (Sądu i Prokuratury) być może są formalnie poprawne. Jednakże życie wskazuje, że rzeczywistość jest inna. Każdy normalny obserwator życia społecznego w Polsce stwierdzi, że społeczność romska jest traktowana przez spory odłamek społeczeństwa, szczególnie w Internecie, w sposób odmienny od innych grup etnicznych” – czytamy w oświadczeniu.

Zdaniem Stowarzyszenia Romowie są obrażani w sieci, a hejterzy pozostają bezkarni ponieważ mają świadomość, że prokuratura nie będzie prowadziła śledztwa w sprawie ich komentarzy. Jak dodano, w ostatnich latach aktywiści złożyli kilkadziesiąt zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na nawoływaniu „do nienawiści na tle różnic narodowościowych” . Wszystkie wnioski zostały oddalone.

Michał Adamczyk: Gabor może czuć się znieważona przez sąd

O wyroku sądu poinformowano w „Wiadomościach” TVP. – Po rasistowskich atakach hejtera młoda artystka może czuć się znieważona także przez sąd – stwierdził prowadzący Michał Adamczyk. – Mam takie przykre poczucie, że gdyby to była gwiazda TVN, to ten wyrok mógłby być inny – dodał.

