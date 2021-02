„After 3. Ocal mnie”. Jest polski zwiastun filmu! Tess i Hardin zostaną poddani poważniej próbie

O czym będzie trzecia część filmu?

Gdy Tessa (Josephine Langford) podejmuje najważniejszą decyzję w życiu wszystko się zmienia. Rewelacje na temat jej rodziny, a potem Hardina (Hero Fiennes Tiffin), poddaje w wątpliwość wszystko, co do tej pory wiedzieli i utrudnia zdobycie ciężko wywalczonej wspólnej przyszłości.

W filmie oprócz Fiennesa-Tiffina i Josephine Langford zagrali między innymi: Arielle Kebbel (Kimberly), Mira Sorvino (Carol Young), Louise Lombard (Trish Daniels), Stephem Moyer, Chance Perdomo (Landon), Rob Estes (Ken Scott) i Carter Jenkins (Robert).

Data premiery „After 3. Ocal mnie”

Na tę chwilę nie znamy daty premiery filmu „After 3. Ocal mnie”. Zapowiedziano jednak, że zadebiutuje z pewnością w 2021 roku. Przypomnijmy, w przygotowaniach jest także czwarta część serii – „After Ever Happy”.

Gdzie oglądać „After” i „After 2”?

Filmy dostępne są do obejrzenia na dwóch platformach – Player.pl oraz Cineman.

Hero Fiennes-Tiffin – ciekawostki o aktorze

Po tym, jak na ekrany kin w 2019 roku wszedł film „After”, aktor Hero Fiennes-Tiffin zyskał sobie rzeszę fanów, których grono powiększyło się po premierze drugiej części obrazu w 2020 roku. Teraz czekamy na kolejne części tej historii – „After We Fell” i „After Ever Happy”. O aktorze i modelu jest coraz głośniej, a my zebraliśmy kilka ciekawostek dla jego wiernych fanów.

Sławna rodzina

Hero Fiennes-Tiffin urodził się 6 lipca 1997 roku w Londynie. Ma 22-lata, a jego znak zodiaku to skorpion. Jest synem reżyserów filmowych George'a Tiffina i Marthy Fiennes. Ma dwójkę rodzeństwa – starszego brata o imieniu Titan i młodszą siostrę – Mercy.



Hero Fiennes-Tiffin jak Harry Styles

Jego pierwszą główną rolą filmową było wcielenie się w Hardina Scotta w „After”. Film oparty jest na fikcji dla fanów zespołu One Direction napisanej przez Annę Todd. Hardin jest luźno inspirowany Harrym Stylesem, jednak żadne z wydarzeń w filmie nie jest oparte na faktach.



Grał 11-letniego Voldemorta

Hero Fiennes-Tiffin zagrał młodego Toma Riddle'a w filmie "Harry Potter i Książę Półkrwi" w 2009 roku. Wcielił się w 11-letniego Lorda Voldemorta w scenie, w której ten po raz pierwszy spotkał Albusa Dumbledore'a.



Gdzie występował?

22-latek występował ponadto w filmach takich jak „Safe” Netfliksa, „Private Peaceful”, „The Man in the Box” i serialu „Zrobione na czysto”.



Znani krewni

Hero Fiennes-Tiffin jest bratankiem aktorów Ralpha Fiennesa i Josepha Fiennesa. Pierwszy z nich znany jest z roli Voldemorta w serii o Harrym Potterze, a drugi gra obecnie Freda Waterforda w serialu „Opowieść podręcznej”.



Miliony fanów

Aktor jest aktywny w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje go ponad 6 mln fanów.

