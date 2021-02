Snookie z „Ekipy z New Jersey” ma koronawirusa. Zdradziła, jakie ma objawy

Nicole „Snookie” Polizzi stała się sławna dzięki amerykańskiemu reality show „Ekipa z New Jersey”, który nadawany był od 2009 roku na antenie MTV. Program wygenerował rekordowe wyniki oglądalności i został nazwany zjawiskiem kulturowym. W 2010 roku jego obsada znalazła się na liście „10 najbardziej fascynujących osób roku” Barbary Walters. Program doczekał się emisji niemal na całym świecie, w tym w Polsce.

Teraz każdy z jego uczestników jest sławny na własną rękę. Snookie wciąż przyjaźni się z JWoww (Jenni Farley). Prowadzi też sieć pod nazwą The Snookie Shop, w którym nabyć można ubrania, bieliznę, buty czy artykuły beauty.

Jakie objawy miała Snookie?

W niedzielę Nicole Polizzi przekazała za pośrednictwem Instagrama, że jest zakażona COVID-19 i w związku z tym przebywa w izolacji w swoim pokoju. „Moje objawy zaczęły się tak, jakbym miała przeziębione zatoki. Ból głowy, zatkany nos i łagodny kaszel. Potem poczułam ogromne zmęczenie i skończyło się na drzemce trwającej cały dzień, co skłoniło mnie do zrobienia testu” – wyjaśniła Snookie. „Dziś po prostu czuje się skołowana. Ostatniej nocy straciłam smak i węch. Bardzo dziwne uczucie. Zjadłam tłustą pizzę z serem i nic nie czułam. Co za grzech” – żartowała.

Jak poinformowała Polizzi, reszta jej rodziny otrzymała negatywne wyniki testów. „Doceniam wszystkie obawy, ale nic mi nie jest! Proszę, bądźcie bezpieczni” – napisała, zwracając się do swoich fanów.

