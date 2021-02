Mickiewicz i talerz Venus Rosewater. Spore problemy uczestnika „Milionerów”

W nowych odcinkach „Milionerów” zobaczymy sporę zmianę dotyczącą kół ratunkowych dla uczestników. Dotychczas do ich dyspozycji było „pół na pół”, „pytanie do publiczności” i „telefon do przyjaciela”. W związku z tym, że ze względu na pandemię koronawirusa nowe odcinki teleturnieju były kręcone bez udziału publiczności, koło, w którym uczestnik mógł poprosić zasiadających w studiu o pomoc, zastąpiono możliwością „zamiany pytania”.

„Milionerzy” - pytanie o talerz Venus Rosewater

W najnowszym odcinku swoją grę o milion rozpoczął Jan Sękowski z Warszawy, który zmierzył się m.in. z pytaniem dotyczącym talerza Venus Rosewater.

Czyim trofeum jest pozłacana patera nazywana talerzem Venus Rosewater:

A) Miss Universe

B) superszefa kuchni

C) mistrzyni Wimbledonu

D) najlepszego SPA

Uczestnik miał spore problemy z odpowiedzią na to warte 20 tys. zł pytanie. Poprosił o „zamianę pytania”, jednak to nowe okazało się jeszcze trudniejsze. Finalnie wrócił do pierwszego i poprosił o „pół na pół”. Komputer wyeliminował odpowiedzi A oraz B. Jan Sękowski postanowił zaryzykować i wybrał odpowiedź C, która okazała się poprawna - talerz Venus Rosewater to pozłacane trofeum, którym nagradzane są zwyciężczynie Wimbledonu.

„Milionerzy” - pytanie o Mickiewicza

Z kolei pytanie warte 75 tys. zł dotyczyło literatury.

U Mickiewicza: „Obszar gnuśności zalany odmętem..”.

A) To Polska!

B) To Rosja!

C) Do Austro-Węgry

D) To Ziemia!

Poprawna odpowiedź na to pytanie to D. „Patrz na dół — kędy wieczna mgła zaciemia/Obszar gnuśności zalany odmętem: To ziemia!” - to cytat z „Ody do młodości” Adama Mickiewicza.

„Milionerzy” - kiedy nowe odcinki?

Pierwszy odcinek nowego sezonu Milionerów wyemitowano w poniedziałek 15 lutego. Kolejne będzie można oglądać na antenie TVN od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 oraz na Player.pl.

