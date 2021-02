Darmowy Player to już przeszłość. Ile zapłacimy za korzystanie z platformy?

Od wtorku 16 lutego można nabyć trzy opcję abonamentu Playera:

abonament z reklamami za 8 zł / 30 dni (w promocji: 4 zł za pierwszy miesiąc)

abonament za 15 zł / 30 dni (w promocji: 7,50 zł za pierwszy miesiąc)

abonament z kanałami telewizyjnymi – 30 zł / 30 dni (w promocji: 15 zł za pierwszy miesiąc)

Najtańszy pakiet oferuje dostęp do pełnego katalogu Playera, kolekcją Discovery+ i kilkudziesięcioma filmami. Należy jednak pamiętać, że ze względu na jego niską cenę, wciąż wyświetlać będą się nam reklamy.

Pakiet za 15 złotych miesięcznie oznacza dokładnie tę samą bibliotekę, jednak bez reklam i dodatkową możliwość oglądania treści w 4K, a także pobierania niektórych produkcji.

Najdroższy pakiet ma dokładnie to samo, co powyższy plus możliwość oglądania 27 kanałów na żywo, w tym TVN 24, Discovery, Planete+, Animal Planet, Discovery Science, Discovery Historia, nSport+, TVN Turbo, MotoWizja, TVN Style, Discovery Life, TLC, Kuchnia+, TVN, TVN 7, Ale Kino+ czy MiniMini+.

