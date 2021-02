Beata Tadla wzięła sekretny ślub. Pokazała zdjęcia z uroczystości

Beata Tadla ogłosiła za pośrednictwem mediów społecznościowych radosne wieści. Dziennikarka wzięła sekretny ślub! „Powiedziałam tak. Jestem najszczęśliwszą kobietą na świecie obok najwspanialszego mężczyzny. Dziękuję moim najbliższym, że byli z nami” - napisała na Instagramie a do posta dołączyła kilka zdjęć z uroczystości. Beata Tadla wybrała prostą, białą suknię z długimi rękawami i dekoltem w kształcie litery „V”. Postawiła także na delikatną biżuterię i bukiet kwiatów w odcieniu pudrowego różu. Dziennikarka pokazała również ślubne obrączki.

Dziennikarka ma za sobą dwa małżeństwa. Jej pierwszym mężem był sierżant Wojska Polskiego, za którego wyszła w wieku 20 lat. W 2001 roku związała się z dziennikarzem Radosławem Kietlińskim. Związek przetrwał trzy lata. W latach 2013-2018 życiowym partnerem Beaty Tadli był prezenter Jarosław Kret. O jej obecnym mężu wiadomo tylko tyle, że ma na imię Michał. Para pobrała się pół roku po zaręczynach.

Beata Tadla - kim jest?

Beata Tadla urodziła się w 1975 roku. Jest dziennikarką radiową i telewizyjną. Przed laty była związana z Radiem Legnica, Radiem Eska, Super FM i Radiem Plus. Później przez blisko 7 lat prowadziła Fakty TVN oraz pasma informacyjne w TVN24. W latach 2012-2016 pracowała w Telewizji Polskiej, gdzie m.in. prowadziła główne wydanie „Wiadomości”. Od grudnia 2012 do czerwca 2013 prowadziła poniedziałkowe wydania porannego programu TVP1 Kawa czy herbata?. Od 2019 roku współpracuje z Radiem Zet, gdzie prowadzi audycje To właśnie weekend i Zet jak związki. Od marca 2020 jest jedną z prowadzących program internetowy Onet Rano. W 2018 roku wraz z tancerzem Janem Klimentem wygrała ósmą edycję „Tańca z Gwiazdami”.

