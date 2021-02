Karolina Korwin-Piotrowska krytykuje film Netfliksa. „Czyli można niżej, gorzej, głupiej”

„Miłość do kwadratu”

Karolina Korwin-Piotrowska wrzuca na swojego Instagrama krótkie recenzje produkcji, które ogląda. Ostatnio postanowiła podzielić się swoją opinią na temat polskiej komedii romantycznej od Netfliksa, zatytułowanej „Miłość do kwadratu”. Film opowiada o prowadzącej podwójne życie nauczycielce Monice, która pewnego dnia (podczas sesji zdjęciowej jako modelka Klaudia), poznaje popularnego flirciarza o imieniu Enzo.

„Miłość do kwadratu” wyreżyserował Filip Zylber („Serce nie sługa”, „Jak poślubić milionera”), a oprócz Adiranny Chlebickiej, znanej z serialu „Kontrola” i „M jak miłość” w obrazie zagrali m.in. Mateusza Banasiuka, Mirosława Baka, Wojciecha Kalarusa, Krzysztofa Czeczota, Annę Smołowik czy Jacka Knapa.

„Można niżej, gorzej, głupiej”

Film miał swoją premierę na Netfliksie 11 lutego i bije rekordy popularności. We wtorek zajmuje #1 na liście TOP10 serwisu.

„Miłość do kwadratu” nie spodobała się jednak dziennikarce Karolinie Korwin-Piotrowskiej, która stwierdziła na Instagramie, że jest „gorszy niż »Listy do M«”. „Czyli można niżej, gorzej, głupiej i kompletnie bez reżysera, bez nawet cienia scenariusza, za to z koszmarną peruką, obcymi słówkami podczas rozmowy w korpo, dialogami z podręcznika pt. Jak nigdy nie pisać filmowych dialogów, przejażdżkami szpanerskim mustangiem po pustej epidemicznej Warszawie, klatą Banasiuka, wielkim i zestresowanym psem reproduktorem i Karolakiem of kors. Tata Kazika tez jest. I nie, nie było to śmieszne, żenujące raczej. I tak bardzo mi wstyd i żal za tych, którzy wzięli w tym udział”.... – napisała dziennikarka, dodając: „nie oglądajcie tego”.

