Dom Britney Spears w Los Angeles. Tak mieszkała piosenkarka

Willa we włoskim stylu znajduje się na zamkniętym osiedlu „The Summit” na wzgórzach Beverly Hills. Ma sześć sypialni i sześć i pół łazienek. Spears kupiła ją w 2007 roku za 6,75 mln dolarów. Miesiąc później, w lutym tego samego roku, 25-latka weszła do salonu Tarzan i ogoliła się na łyso. Niespełna tydzień później została sfotografowana, gdy atakuje samochód paparazzi parasolem. Następnie nastąpiły niesławne noce imprezowania z Paris Hilton i Londsay Lohan. W końcu Britney Spears trafiła na 14 dni do zakładu psychiatrycznego. Wydarzenia te doprowadziły do objęcia prawną opieką piosenkarki przez jej ojca w 2008 roku.

W 2009 roku Britney Spears przeniosła się do San Fernando i wystawiła dom w Los Angeles na sprzedaż za 7,5 mln dolarów. Posiadłość sprzedała dopiero w 2012 roku Jeffowi Friedmannowi za 4,3 mln dolarów. Ten z kolei wystawił ją na rynek za 6,1 mln dolarów po przeprowadzeniu skrupulatnego remontu. Teraz willę udało się sprzedać.

