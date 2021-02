Nowy serial „coming of age” od HBO. „Pokolenie” ze zwiastunem

O czym jest serial?

„Pokolenie” to mroczny, a jednocześnie zabawny serial o bardzo zróżnicowanej grupy licealistów. Odkrywając różne wymiary seksualności, wystawiają na próbę głęboko zakorzenione przekonania i granice dotyczące życia, miłości i natury rodziny w swojej konserwatywnej społeczności.

Obsada i twórcy

W serialu występują: Nathanya Alexander, Chloe East, Nava Mau, Lukita Maxwell, Haley Sanchez, Uly Schlesinger, Nathan Stewart-Jarrett oraz Chase Sui Wonders, a także Justice Smith i Martha Plimpton. Gościnnie w produkcji zagrali m.in.: J. August Richards, Mary Birdsong, Alicia Coppola, Patricia De Leon, Diego Josef, Anthony Kevyan, Sydney Mae Diaz, John Ross Bowie, Marwan Salama, Marisela Zumbado oraz Sam Trammell.

Twórcami serialu „Pokolenie” są Zelda Barnz oraz Daniel Barnz. Obowiązki producentów wykonawczych pełnią: Daniel Barnz, Ben Barnz oraz Zelda Barnz z ramienia We're Not Brothers Productions, Lena Dunham w imieniu Good Thing Going Productions, Sharr White oraz John Melfi. Producentami współwykonawczymi są Sono Patel i Fernanda Coppel. Obowiązki producentów pełnią Marissa Díaz i Michael Cohen z ramienia Good Thing Going Productions. Autorami scenariusza produkcji są: Zelda Barnz, Daniel Barnz, Lena Dunham, Sharr White, Max Saltarelli, Eli Wilson Pelton oraz Christina Nieves. Za reżyserię odpowiadają Daniel Barnz, Channing Godfrey Peoples, Chioke Nassor, Catalina Aguilar Mastretta, Anu Valia i Andrew Ahn.

Data premiery serialu

Premiera serialu „Pokolenie” („Genera+ion”) zaplanowana została na 11 marca w HBO GO. Emisja pierwszego odcinka na antenie HBO odbędzie się 15 marca.

