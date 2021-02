Amazon Prime Video. Jak założyć konto? Ile kosztuje subskrypcja?

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video to amerykańska platforma wideo na życzenie, która w Polsce pojawiła się w grudniu 2016 roku. Do tej pory jednak pozostaje ona znacznie mniej popularna niż Netflix czy HBO GO. Z pewnością jednak warto ją poznać, ponieważ proponuje ona nam szeroką bibliotekę treści, których nie znajdziemy na innych platformach streamingowych. Minusem jest brak lektora – większość produkcji występuje jedynie z opcją polskich napisów. Plusem jest np. wyświetlanie się na ekranie tytułów piosenek, które akurat słyszymy w danej produkcji, czy też aktorów, którzy pojawiają się w danej scenie.

Amazon Prime Video – ile kosztuje subskrypcja?

Miesięczna subskrypcja Amazon Prime Video kosztuje 25,99 złotych miesięcznie. Platforma oferuje też darmowy okres próbny, z którego można korzystać przez 7 dni. Usługa pozwala na założenie do sześciu kont użytkownika.

Aplikacja Amazon Prime Video

Aplikację Amazon Prime Video znajdziemy zarówno na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS jak i Android.

Jak założyć konto na Amazon Prime Video?

Jeżeli korzystamy z inteligentnego telewizora, konsoli, tabletu czy telefonu, należy odwiedzić znajdujący się w interfejsie tych urządzeń sklep z aplikacjami, pobrać aplikację Prime Video i ją uruchomić. Jeżeli korzystamy z innego urządzenia, należy odwiedzić witrynę https://www.primevideo.com/.

