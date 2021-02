Tyra Banks kupiła dom w stylu lat 80. w Malibu. Co o nim myślicie?

Dom został zbudowany na początku lat 80. Ma cztery sypialnie i cztery łazienki oraz parking na co najmniej pięć samochodów. Frontowe drzwi prowadzą do atrium o podwójnej wysokości, oświetlonego dzięki licznym oknom, także dużym dachowym. Styl domu utrzymany jest w prostocie, kuchnia wyposażona jest w średniej jakości sprzęty i dębowe szafki. Widać, że posiadłość nie była dawno remontowana, a cały wystrój był inspirowany latami 80. Mimo to da się także zauważyć potencjał rezydencji, która zapewnia piękny widok na ocean.

Banks jest jeszcze właścicielką trzech innych nieruchomości. Ma dom w Pacaific Palisades, który kupiła za niecałe 7 mln dolarów, skromną rezydencję w Los Angeles za nieco ponad 1,3 mln dolarów oraz dwupoziomowe mieszkanie w Battery Park w Nowym Jorku, które kupiła za 10,13 mln dolarów.

