Problemy ze zdrowiem Wiesława Gołasa. Aktor miał udar. „Ciężko mu się mówi”

Wiesław Gołas to jeden z popularniejszych aktorów znanych przede wszystkim z polskich filmów i seriali z czasów PRL. Zagrał m.in. Czereśniaka w kultowym serialu „Czterej pancerni i pies”.

„Super Express” poinformował, ze 90-letni aktor miał udar. Dziennik rozmawiał na ten temat z Marią Krawczyk-Gołas, żoną aktora. „Mąż miał udar, ciężko mu się mówi. Udar miał w październiku. Ale jest na chodzie” – stwierdziła kobieta. „Opiekuję się nim. Wszystko będzie dobrze” – zapewnia w rozmowie.

„Bardzo szybko mi minęło to 90 lat”

W październiku aktor obchodził 90 urodziny. – Bardzo szybko mi minęło to 90 lat. Myślę sobie: „Jezus Maria, to już? To co? Już mam umierać?” – mówił wtedy aktor w rozmowie z „Super Expressem”.

13 lat wcześniej Gołas przeżył zawał serca, a kilka lat temu zaczęły mu dolegać problemy z nogami.

– Jestem raczej taki uziemiony... Mam kłopoty z nogami. Chodzenie jest mi zabronione. Wiek robi swoje. Miałem operacje żylaków i takie różne kombinacje. Nie jest to bolesne, ale za daleko nie mogę iść. Nie da się... – mówił Super Expressowi dwa lata temu. – Gdyby nie Marysia, pogubiłbym się. Żyję tylko dzięki niej. Jestem wielkim szczęściarzem, bo spotkałem kobietę, która nie dość, że mnie kocha, to w dodatku jest moim najlepszym przyjacielem. To rzadkie połączenie. Miłość i przyjaźń tylko czasem idą w parze – stwierdził w wywiadzie parę lat temu.

Czytaj też:

Jacek Poniedziałek opowiedział o alkoholizmie i seksoholizmie. Szczere wyznanie aktora