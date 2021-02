Doda na urodzinowych wakacjach w Meksyku. „Staram się jakoś jeszcze trzymać na nogach”

Jak przekazała za pośrednictwem InstaStory Doda, cały tydzień jest urodzinowym tygodniem, na który zjechały się jej przyjaciółki z całego świata. – Tequila się leje strumieniami oraz fontannami. Staram się jakoś jeszcze trzymać na nogach, ale powiem wam, że nie jest to łatwe. Zwłaszcza że ja prawie nie piję alkoholu. Raz na trzy miesiące spotykam się ze znajomymi. No, ale jestem na wakacjach, są moje urodziny, nie będę sobie absolutnie niczego odmawiać – przekazała.

Wyznała ponadto, że już dwukrotnie miała COVID-19. – Teraz totalnie jestem wyluzowana w tym Meksyku, uf, bo wiem, że jestem bezpieczna na jakiś czas. A na jaki? To zobaczymy. Nie mam problemu z tym, by przechorować to trzeci czy czwarty raz, tak jak grypę miałam kilka razy w życiu – powiedziała.

Zdjęcia z wakacji Dody w Meksyku zobaczyć możecie w naszej galerii.

Czytaj też:

„Pytanie na śniadanie”. To ona zastąpi Marzenę Rogalską. Kim jest Izabella Krzan?