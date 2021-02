Michał Wiśniewski zdradził, ile zarobił za udział w programie „Jestem jaki jestem”. Suma zwala z nóg

40 mln złotych

Program „Jestem jaki jestem” był emitowany wiosną 2003 roku (1. edycja) i wiosną 2004 roku (2. edycja). W rozmowie z Kamilem Bałukiem w audycji „Dawno temu w telewizji” Wiśniewski przyznał, że zdecydował się na udziale w show głównie dla pieniędzy.

– Na show zdecydowałem się dla pieniędzy – zawsze mówiłem to szczerze. To było ponad milion dolarów. Podnieść milion dolarów – nie ma takiego człowieka, który by nie podniósł. Chyba, że byłyby to rzeczy typu: Frytka, wanna, ale to nie były rzeczy w naszym stylu. My się na takie rzeczy nie godziliśmy. Powstał czasem dziwny, ale prawdziwy obraz – przyznał. Dodał także, że już od jakiegoś czasu ze swoją byłą żoną Martą Wiśniewską (Mandaryną), mają zamiar obejrzeć ponownie odcinki programu i „pokomentować” . Doprezycowując muzyk przyznał, że w okresie do 2005 roku zarobił blikso 40 milionów złotych w związku z udziałem w „Jestem jaki jestem” .

Dom nie należał do Wiśniewskich

Jak wyznał Wiśniewski, większość sytuacji w programie nie była aranżowana. – Gdy nagrywano „Jestem jaki jestem” była promocja Eurowizji, w związku z czym mniej graliśmy koncertów, chociaż są piękne zdjęcia np. z Nowego Jorku. Ale musieliśmy trochę poprzebywać w tym domu, żeby mieli co kręcić. To nie był też nasz dom. To był dom obok świętej pamięci Tadzia Nalepy w Józefowie – przekazał.

