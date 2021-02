Rusin i Piróg w ostrych słowach o Agustinie Egurroli. „Gratuluję laudacji w »Wiadomościach«”

Przypomnijmy, we wtorek Agustin Egurrola, znany dotychczas z współpracy z TVN (m.in. jako juror „Mam Talent”), pojawił się w programie „Pytanie na śniadanie” konkurencyjnej stacji. Ogłoszono, że został on członkiem jury nowej edycji „Dance, Dance, Dance”, w którym pojawi się obok Idy Nowakowskiej i Joanny Jędrzejczyk. Później wyemitowany został także w „Wiadomościach” specjalny materiał na ten temat, a na pasku pojawił się napis: „Wizjoner tańca w Telewizji Polskiej”.

„Bal w reżimowej telewizji”

Michał Piróg nie szczędził ostrych słów komentując decyzję Egurroli. W poście na Instagramie zamieścił kilka fotek z „You Can Dance” i napisał, że to dla niego piękne wspomnienia. Przyznał, że skład jurorski zmieniał się często i jest w szoku, że jego połowa „wybrała się na bal reżimowej telewizji, mówiąc: »to tylko rozrywka«”.

„Fakt. Na balach u wielu sku***eli zawsze grała jakaś orkiestra, tańczył jakiś balet, grali jacyś aktorzy i to jest w tym najgorsze. Oczywiście to moje subiektywne odczucia. Każdy robi co chce i podejmuje dobre dla siebie decyzje” – napisał Piróg. „Jedni uprawiają seks bo kochają partnera/partnerkę inni bo kochają seks a inni bo kochają pieniądze” – skwitował.

instagram

„Gratuluję laudacji”

Szczerze o sprawie wypowiedziała się także Kinga Rusin. Najpierw odniosła się do innych gwiazd TVP, pisząc o ich pracy „tylko dla rozrywki”.

„Drogie dzieci, lekcja na dziś prosto »z podręcznika ministra Czarnka«: rozrywka jest najważniejsza! A całą resztą zajmą się specjaliści od propagandy. Wy tylko udawajcie, że nic nie widzicie i nic nie słyszycie – bądźcie mili i ładnie się uśmiechajcie ku radości widzów. Niech im będzie z nami dobrze!” – napisała na Instagramie dziennikarka. „Pozdrawiam Was, gwiazdy TVP, i lustra w Waszych domach też pozdrawiam, o ile jeszcze tam wiszą!” – stwierdziła. Na koniec zwróciła się do samego Egurroli. „Gratuluję laudacji we wczorajszych Wiadomościach. Żeby tylko prezes nie był zazdrosny..”. – dodała.

instagramCzytaj też:

„Wiadomości” TVP witają Agustina Egurrolę. „Wizjoner tańca w Telewizji Polskiej, artystyczny transfer roku”