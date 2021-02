„Allen kontra Farrow” – dokument HBO ze zwiastunem. Dick i Ziering pokażą nieznane dotąd dowody w sprawie

O czym jest dokument?

Czteroodcinkowy dokument HBO „Allen kontra Farrow”, autorstwa wielokrotnie nagradzanego za filmowe śledztwa duetu, Kirby'ego Dicka i Amy Ziering, oraz Amy Herdy, przedstawia okoliczności sprawy, która przez wiele lat trafiała na czołówki gazet. Były to oskarżenia pod adresem Woody'ego Allena o molestowanie wówczas 7-letniej Dylan, jego przysposobionej córki. Twórcy dokumentu nie skupiają się w nim wyłącznie na sensacyjnych doniesieniach, ale przedstawiają prywatny kontekst i kulisy jednego z największych i najbardziej publicznych skandali Hollywood - walki o prawa do opieki nad dziećmi, ujawnienia romansu Allena z córką Farrow - Soon-Yi oraz późniejsze kontrowersje. Wspólne życie Farrow i Allena, którzy zdobyli sławę nie tylko jako partnerzy na planie filmowym, ale i w życiu prywatnym, zakończyły publiczne oskarżenia o molestowanie seksualnie oraz późniejsza, zajadła batalia sądowa.

Zobaczymy nowe dowody

Twórcy tego poruszającego serialu dokumentalnego przedstawiają nowe dowody zebrane w prowadzonym śledztwie – zgromadzone kameralne ujęcia z domowych nagrań filmowych, dokumenty sądowe, dowody zebrane przez policję, niepublikowane nigdy wcześniej nagrania audio – i zestawiają je ze szczerymi wywiadami z Mią Farrow, Dylan Farrow, Ronanem Farrowem, przyjaciółką rodziny Carly Simon, prokuratorem Frankiem Maco, krewnymi, śledczymi, ekspertami oraz naocznymi świadkami wydarzeń, z których wielu po raz pierwszy opowiada publicznie o tamtych wydarzeniach. W produkcji zobaczymy także znane osoby ze świata kultury, które analizują dorobek Allena w szerszym kontekście i podkreślają, że informacje na temat prywatnego życia artystów mogą prowadzić do ponownej oceny ich prac.

Dick i Ziering

Przełomowe filmy Kirby'ego Dicka i Amy Ziering wywarły ogromny wpływ na amerykańskie instytucje i kulturę, doprowadziły do zmiany polityki i podjęcia ogólnokrajowych dyskusji, które miały dalekosiężne konsekwencje. Ich dorobek został doceniony przez jurorów przyznających najbardziej prestiżowe nagrody filmowe i telewizyjne. Kirby Dick i Amy Ziering byli dwukrotnie nominowani do Oscara, a także do Emmy, nagrody im. Peabody'ego, Alfred I. duPont-Columbia University i George'a Polka. Ich ostatni, doskonale przyjęty przez krytyków dokument „Mamy to na taśmie” („On The Record”) jest obecnie dostępny w serwisie HBO GO.

Twórcy

Serial dokumentalny „Allen kontra Farrow” wyprodukowany został przez HBO we współpracy z Impact Partners, Chicago Media Project oraz Jane Doe Films Production. Za jego reżyserię odpowiadają Kirby Dick i Amy Ziering. Obowiązki producentów pełnią: Amy Herdy i Jamie Rogers, a producentów wykonawczych: Kirby Dick, Amy Ziering, Dan Cogan, Tara Lynda Guber, Artemis Rising Foundation, Maiken Baird, Ian Darling, Steve Cohen i Paula Froehle, The Lozen Foundation, Debbie L. McLeod, Jenny Raskin, Geralyn White Dreyfous. Za montaż odpowiadali Mikaela Shwer i Parker Laramie, a za muzykę Michael Abels. Obowiązki starszego producenta ze strony HBO pełni Sara Rodriguez, a producentami wykonawczymi są Nancy Abraham i Lisa Heller.

Premiera dokumentu

Premiera serialu dokumentalnego „Allen kontra Farrow” („Allen v. Farrow”) zaplanowana została na 22 lutego w HBO GO. Tego dnia do serwisu dodany zostanie pierwszy odcinek produkcji. Premiera kolejnych odcinków co tydzień w poniedziałki. Serial składa się z 4 części.

