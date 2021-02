Rose Leslie i Kit Harington zostali rodzicami! Para z „Gry o tron” ma syna

Rose Leslie i Kit Harington powitali na świecie swoje pierwsze dziecko – chłopca. Portal Page Six opublikował zdjęcia małżeństwa z noworodkiem. Przedstawiciel aktora przekazał, że para jest "bardzo, bardzo szczęśliwa".

Leslie i Harington poznali się na planie „Gry o tron” w 2011 roku. Ona wcielała się w Ygritte a on grał Jona Snowa. W jednym z wywiadów Harington mówił, że zakochał się na Islandii podczas kręcenia serialu. – Dlatego że Islandia to piękny kraj, ponieważ zorza polarna jest magiczna i dlatego, że to właśnie tam się zakochałem – mówił.

Miłość połączyła ich także poza ekranem – w 2017 roku para ogłosiła zaręczyny, a w czerwcu 2018 roku wzięli ślub w Szkocji w zamku Wardhill, którego właścicielem jest ojciec panny młodej.. W uroczystości brali udział inni aktorzy znani z serialu „Gra o Tron”, między innymi Peter Dinklage, Maisie Williams, Sophie Turner i Emilia Clarke.

