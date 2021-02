Półpięta i hemopoeza. Znasz odpowiedzi na pytania z ostatnich „Milionerów”?

W nowych odcinkach „Milionerów” pojawiła się zmiana dotycząca kół ratunkowych dla uczestników. Dotychczas do ich dyspozycji było „pół na pół”, „pytanie do publiczności” i „telefon do przyjaciela”. W związku z tym, że ze względu na pandemię koronawirusa nowe odcinki teleturnieju były kręcone bez udziału publiczności, koło, w którym uczestnik mógł poprosić zasiadających w studiu o pomoc, zastąpiono możliwością „zamiany pytania”.

W ostatnim odcinku programu grę kontynuował Bartosz Śliwicki z Sompolna. Pytanie warte 75 tys. zł dotyczyło archaizmu.

Co oznacza archaizm „półpięta”?

A) cztery i pół

B) dwa i pół

C) wpół do szóstej

D) rodzaj obcasa

Uczestnik po dłuższej chwili namysłu uznał, że słowo to oznacza wpół do szóstej. Gracz się pomylił i zakończył udział w programie z 40 tys. zł na koncie. Poprawna odpowiedź na to pytanie to A.

„Milionerzy”. Zamiana pytania pomogła uczestniczce

W dalszej części teleturnieju przed szansą wygrania miliona stanęła Anna Wrona. Pierwsze pytania nie sprawiły jej żadnego problemu. Trudności pojawiły się dopiero przy tym, które było warte 10 tys. zł.

Jest hemopoetyczny:

A) czerwony szpik kostny

B) żółty szpik kostny

C) tlenek żelaza

D) „Drwal” Michała Witkowskiego

Zawodniczka postanowiła skorzystać z możliwości zamiany pytania - i jak się okazało słusznie. Anna Wrona skłaniała się ku zaznaczeniu odpowiedzi C, a poprawna odpowiedź to A - czerwony szpik kostny.



„Milionerzy” - kiedy nowe odcinki?

Pierwszy odcinek nowego sezonu Milionerów wyemitowano w poniedziałek 15 lutego. Kolejne można oglądać na antenie TVN od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 oraz na Player.pl.

