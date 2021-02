Klub Komediowy stworzył parodię spotu TVP Kobieta. „Wołajcie siostrę, ciocię i mamę”

Spot TVP Kobieta

Spot TVP Kobieta pojawił się w sieci 15 lutego, a start kanału zapowiedziano na 8 marca. W trwającym minutę wideo występują między innymi Tomasz Kammel, Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska, Marta Manowska oraz Marzena Rogalska. W oczy rzuca się cukierkowa atmosfera wideo. Uczestniczki gotują, sprzątają, przygotowują kąpiel, pozują w blasku fleszy czy zajmują się dziećmi. W tle słychać piosenkę Roya Orbisona „Oh, Pretty Woman”.

„Wołajcie siostrę, ciocię i mamę”

Klip wywołał ogromne oburzenie w sieci i masę negatywnych komentarzy internautów. Teraz także doczekał się solidnej odpowiedzi ze strony Klubu Komediowego. Na początku wideo widzimy Tomasza Kammela, który się skrada. „Wołajcie siostrę, ciocię i mamę, to dla nich bajka! Oto Tomasz Kammel. Dla widzów dorosłych nie dla bąbelków: to wstęp do pornosa, czy reklama żelków?” – pyta lektor w parodii. Dalej artyści nawiązali także do protestów, wolności i praw kobiet. Zobaczcie całe nagranie:

Filmik przypadł do gustu internautom. „Nikt nie prosił, wszyscy potrzebowali”; „Jakie to jest... prawdziwe”, „No to aż się prosiło” – to tylko niektóre z komentarzy pod postem. Do tej pory na Instagramie filmik zebrał prawie 4 tys. „lajków”.

