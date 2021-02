Lamparska pisze o filtrach na Instagramie i pokazuje zdjęcia. „Lekko się przeraziłam”

Instagramowe filtry potrafią diametralnie zmienić nasze twarze. Już lat w sieci zwraca się uwagę na to, żeby nie wierzyć we wszystko, co widzi się na tej platformie. Tym razem o problemie napisała polska aktorka Magdalena Lamparska. Pokazała też swoje zdjęcie przez i po przeróbce.

„Powiem Wam, że nie wiem w jakim kierunku idzie światowy kanon piękna, ale szczerze dziś się lekko przeraziłam” – napisała Lamparska, zamieszczając na Instagramie swoje dwa zdjęcia – na jednym jest naturalna, na drugim ma nałożone instagramowe filtry. Na przerobionej fotce w oczy rzuca się od razu idealna skóra aktorki, która zdaje się być pozbawiona struktury, błyszczące oczy, które mają zupełnie inny kolor i idealnie zaróżowione policzki. Lamparska zwróciła uwagę na to, że nowe pokolenie kobiet, które ma od najmłodszych lat dostęp do filtrów, może właśnie w taki sposób wyobrażać sobie ideał piękna. instagram Post do tej pory zebrał prawie 8 tys. instagramowych „serduszek”, a pod nim pojawiło się wiele ciekawych dyskusji internautów. Jakie macie zdanie na ten temat? Czy filtry waszym zdaniem są nieszkodliwe czy też na zawsze mogą zniekształcić nam obraz samych siebie? Dajcie znać w komentarzach! Czytaj też:

