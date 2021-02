Kate Winslet w nowym serialu HBO. Zobaczcie nieugiętą detektyw w zwiastunie „Mare of Easttown”

Kadr z serialu „Mare of Easttown”

W kwietniu na platformę HBO GO trafi nowy serial z Kate Winslet w głównej roli, zatytułowany „Mare of Easttown”. Aktorka, znana z filmów takich jak „Titanic”, „Ammonite”, „Lektor” czy „Droga do szczęścia”, wciela się w nim w detektyw, która próbuje rozwiązać sprawę tajemniczego morderstwa.