Odważny zwiastun dokumentu o Demi Lovato. „Miałam trzy udary i atak serca”

Film powstał w ramach serii YouTube Originals. Wcześniej swoim prywatnym życiem podzielili się w sieci Paris Hilton i Justin Bieber. W dokumencie Demi Lovato opowie o wszystkim, co wydarzyło się w 2018 roku, gdy trafiła do szpitala z powodu przedawkowania narkotyków. – Przez ostatnie dwa lata miałam tak wiele do opowiedzenia w związku z tym, co się stało – mówi w zapowiedzi filmu piosenkarka. – Za każdym razem, gdy tłumisz jakąś część siebie, to zaczyna się ona wylewać – zaznacza.

28-latka ujawniła w zwiastunie, że przeszła trzy udary i zawał serca. Powiedziała, że lekarze oznajmili jej w pewnym momencie, że pozostało jej od pięciu do dziesięciu minut życia. Ostatecznie udało się jej wyzdrowieć, po spędzeniu dwóch tygodni na intensywnej terapii. Później trafiła na odwyk. W zapowiedzi filmu przyznaje, że to już jest „dziewiąte życie”.

Premiera dokumentu „Demi Lovato: Dancing with the Devil” już 23 marca na platformie YouTube.

