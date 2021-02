Shia LaBeouf strzelał do bezpańskich psów? Wspomnienia FKA twigs szokują

FKA twigs i Sha LaBeouf byli parą przez rok. Przez ten krótki okres aktor dał się jednak swojej partnerce mocno we znaki. Część z jego szaleństw mieliśmy okazję poznać przy okazji sądowego pozwu złożonego przez piosenkarkę. Jak pokazuje wywiad opublikowany na łamach „Elle”, to jednak nie było wszystko.

FKA twigs: Shia LaBeouf był nieobliczalny

Brytyjka podkreślała, że Amerykański aktor miał obsesję na punkcie kontroli. Próbował izolować ją społecznie, zmuszał do spania nago i wymagał od niej określonej liczby dotknięć i pocałunków dziennie. Nie pozwalał jej też dobrze się wyspać, stosując najróżniejsze metody. – Często po prostu zaczynał się ze mną kłócić w połowie nocy, zaczynał mnie oskarżać o robienie różnych rzeczy – mówiła artystka.

Jeszcze przed snem Shia LaBeouf miał zmuszać swoją partnerkę do oglądania brutalnych scen przemocy na wideo. – Mówiłam mu: „Naprawdę nie chcę oglądać takich rzeczy, zanim pójdę do łóżka. Jestem wrażliwa, to na mnie wpływa” – tłumaczyła. – To było tak mroczne, a ja po prostu pomyślałam: „Nie mogę być w tym całkowicie zanurzona przez cały czas” – dodawała.

– Życie z nim było przerażające. Miał pistolet przy łóżku i był nieobliczalny. Nigdy nie wiedziałam, co go zezłości – podkreślała FKA twigs. Opowiedziała też o niepokojących przechwałkach aktora, który miał opowiadać jej o strzelaniu do bezpańskich psów, w ramach przygotowania się do roli w filmie „The Tax Collector.

Oskarżenia w kierunku aktora

O fizyczne znęcanie się oskarżyła aktora nie tylko FKA Twigs, ale też inna jego była partnerka, stylistka Karolyn Pho. Już w 2015 roku LaBeouf został zarejestrowany na wideo, gdy pijany mówi do przypadkowych przechodniów, że gdyby został w pokoju ze swoją ówczesną dziewczyną Mią Goth, „to by ją zabił”.

Karolyn Pho napisała między innymi w pozwie, że gdy LaBeouf był pijany przycisnął ją do łóżka i uderzył w głowę na tyle mocno, że zaczęła krwawić. FKA Twigs pisała z kolei, że pewnego dnia obudziła się, a aktor był nad nią i ściskał ją i dusił wbrew jej woli. Innym razem miał wpaść w szał, gdy jechali samochodem, a kiedy próbowała ona wysiąść zagroził jej, że spowoduje wypadek. Po zatrzymaniu się na stacji benzynowej, zaatakował piosenkarkę, rzucając ją na samochód, dusząc ją i krzycząc. Ponadto miał on świadomie zarazić FKA Twigs chorobą przenoszoną drogą płciową.

„Shia potrzebuje pomocy”

W rozmowie z Variety informator przekazał, że Shia LaBeouf wycofuje się z kariery, aby zająć się sobą i uzyskać opiekę, jakiej potrzebuje. Podobne słowa przekazał w grudniu 2020 roku jego prawnik Shawn Holley. „Shia potrzebuje pomocy i doskonale o tym wie. Aktywnie poszukujemy sensownego, intensywnego, długoterminowego leczenia szpitalnego, którego bardzo potrzebuje” – mówił. Ostatnim filmem z udziałem aktora są „Cząstki kobiety” na platformie Netflix.

Shia LaBeouf przyznał się do krzywdzenia bliskich

„Nie mogę mówić innym, jak moje zachowanie ma sprawiać, że się czują. W przeszłości krzywdziłem najbliższych mi ludzi. Wstydzę się tych historii i przepraszam tych, których skrzywdziłem. Nie mogę nic więcej powiedzieć” – pisał między innymi w oświadczeniu w grudniu 2020 roku.

