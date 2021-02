Marzena Rogalska zabiera głos po odejściu z TVP. Polały się łzy

Beata Sadowska w mediach społecznościowych poinformowała, że w niedzielę podczas transmisji na żywo porozmawia z Marzeną Rogalską o sztuce celebrowania życia i przyjaźni. „P.S. A to zapowiedź wykładów Marzeny, które w przyszły piątek pojawią się na Mentalist” – zapowiedziała dziennikarka. Do postu dołączyła film, który powstał w wyniku połączenia fragmentów kilku nagrań.

„Mam więcej do powiedzenia po drugiej stronie”

– Na usta ciśnie mi się słowo nieeleganckie, że jeszcze nie spiczniałam, o, takie słowo mi się ciśnie, że jeszcze nie jest ze mną tak źle, że daje sobie prawo do przyjemności. Będę szczęśliwa, jeśli będę się nagradzać – powiedziała Marzena Rogalska. Dziennikarka, mówiąc o mocy przyjaźni, była wyraźnie poruszona i ocierała łzy.– Ale wiecie co, to jest niebywałe, Sadzia, (Beata Sadowska – red.) że my tyle lat pracujemy w tym zawodzie, a ja zawsze mam takie poczucie, że ja jednak mam więcej do powiedzenia po drugiej stronie – dodała dziennikarka w dalszej części.

Na początku tygodnia Marzena Rogalska poinformowała, że kończy współpracę z Telewizją Polską. „Po 12-stu latach współpracy z TVP podjęłam decyzję o odejściu. Środa, 10 lutego 2021 roku był najtrudniejszym dniem w mojej karierze zawodowej” – przyznała we wpisie na Instagramie.

