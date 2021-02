Polska komedia romantyczna podbija Netfliksa. Scenarzysta mówi o kulisach pracy nad filmem

„Miłość do kwadratu” to komedia romantyczna o prowadzącej podwójne życie nauczycielce Monice. Pewnego dnia (podczas sesji zdjęciowej jako modelka Klaudia), poznaje ona popularnego flirciarza o imieniu Enzo. Spotkanie to rozpoczyna skomplikowany rozwój wydarzeń, do którego nie przygotowała ich żadna lekcja. Film zadebiutował na platformie Netflix.

„Miłość do kwadratu”. Scenarzysta filmu opowiada o kulisach

Sukcesem filmu pochwalił się w rozmowie z Wirtualną Polską scenarzysta Wiktor Piątkowski. – Przed naszym spotkaniem dostałem informację od znajomej z Wielkiej Brytanii, że podobno jesteśmy już tam w Top 10. Netflix chyba jako jedyny na razie daje taką możliwość, że polska produkcja ma szansę zostać obejrzana na całym świecie. Ten okres walentynkowy jest korzystny dla naszego filmu. Jest większe zapotrzebowanie na romantyczne projekty – poinformował w środę 17 lutego. Warto zauważyć, że w serwisie Filmweb średnia ocena filmu to 4,2 (na ponad 8,2 tys. głosów).

Scenarzysta „Miłości do kwadratu” mówił także o warunkach, w których nagrywano film.

W przypadku „Miłości do kwadratu" zdjęcia odbywały się latem, już w okresie pandemicznym, przy zachowaniu najbardziej rygorystycznych zasad bezpieczeństwa. Wiadomo, że teraz kręcąc filmy w czasie pandemii, staramy się unikać wielkich, zbiorowych scen. To trochę wpłynęło na realizację. Ale w przypadku komedii romantycznych można skoncentrować się na bardziej intymnym pokazaniu historii – stwierdził Wiktor Piątkowski.

„Miłość do kwadratu”. Obsada i twórcy

Film wyreżyserował Filip Zylber („Serce nie sługa”, „Jak poślubić milionera”). Oprócz Adrianny Chlebickiej, znanej z serialu „Kontrola” i „M jak miłość” w obrazie zobaczymy m.in. Mateusza Banasiuka, Mirosława Bakę, Wojciecha Kalarusa, Krzysztofa Czeczota, Annę Smołowik czy Jacka Knapa.

