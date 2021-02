Andrzej Piaseczny zdradził, że jest w związku. Będzie ślub?

Swoją rozpoznawalność Andrzej Piaseczny zawdzięcza długoletniej karierze scenicznej oraz udziałowi w różnego rodzaju show, gdzie pełnił rolę jurora. Chociaż popularny „Piasek” często trafia na rozkładówki gazet, to niewiele wiadomo o jego życiu prywatnym. Przez lata media informowały o jego rzekomym związku ze starszą kobietą czy Michałem Pirógiem.

„Piasek” o swoim związku: Nie interesuje mnie bulwarowe pokazywanie się

Piaseczny nie odnosi się publicznie do pytań o jego orientację seksualną. Ostatnio w programie „Kulisy sławy Extra” zdradził jednak, że jest zakochany. – Nie interesuje mnie takie bulwarowe pokazywanie się, że dzisiaj jestem w tym miejscu i z tą osobą. W innym momencie, w innym miejscu z inną osobą. Nie jestem człowiekiem samotnym. Tworzę relację. Mam nadzieję, że ona będzie długotrwającą – podkreślił.

Artysta jest oszczędny w deklaracjach, jeśli chodzi o ewentualny ślub. – Nie chcę istnieć w przestrzeni medialnej jako: „dobrze, a to jest moja żona” czy: „to jest mój mąż”, „to są moje dzieci” itd. „Popatrzcie jak my żyjemy”. Gdybym chciał wstąpić w związek małżeński, to być może pokazałbym to światu wtedy. Jako kropkę nad i – zadeklarował.

