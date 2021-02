Kamperem przez świat. Julia Pietrucha pojechała w wyjątkową podróż i pokazała zdjęcia

Julia Pietrucha wraz ze swoim partnerem Mateuszem Jankowskim oraz trzyletnią córką Gaią udała się w zagraniczną podróż kamperem. Relację z wyprawy pokazuje swoim fanom w mediach społecznościowych. Artystka nie podaje lokalizacji miejsc, w których się znajduje, jednak dociekliwi wielbiciele gwiazdy dopatrzyli się m.in. fotografii z Fuerteventury czy Teneryfy. „Ruszyliśmy w trasę Folk Nomads. Już niedługo jej efekty. A tymczasem zapraszamy na stories. Tam się będzie teraz działo. Wypatrujcie nas na drodze. Zabieramy stopowiczów” - pisała aktorka kilka miesięcy temu.

Julia Pietrucha - kim jest?

Julia Pietrucha urodziła się w 1989 roku. Jest aktorką, modelką i piosenkarką. Zadebiutowała w 2001 roku w Teatrze Syrena w Warszawie w spektaklu „Królowa śniegu”. Zagrała w kilku filmach m.in. „Testosteron”, „Lejdis”. W 2014 zagrała w amerykańsko-węgierskim horrorze „The Curse of Styria” u boku Stephena Rei i Eleanor Tomlinson. Zagrała także w filmie „Jutro idziemy do kina”, za który dostała Specjalną Nagrodę Aktorską 32. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Widzowie kojarzą ją również z wielu popularnych seriali. Wystąpiła m.in. w: „Na wspólnej”, „Kasi i Tomku”, „M jak miłość”, „39 i pół”, „Teraz albo nigdy” oraz „Blondynce”. W 2016 roku wydała album studyjny „Parsley”, na którym znalazły się autorskie kompozycje w języku angielskim, które grała na ukulele. Dwa lata później na rynek trafił jej kolejny album „Postcards From The Seaside”.

