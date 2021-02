Agnieszka Włodarczyk skrytykowana przez internautkę. Poszło o zdjęcie z wakacji

„Długo na mrozie nie wytrzymałam” – napisała Agnieszka Włodarczyk na Instagramie, dołączając zdjęcie na tle palmy. „Trochę głupota i brak empatii podróżować teraz” – skomentowała jedna z internautek, na co postanowiła odpowiedzieć sama zainteresowana. „Wybacz, ale krytykanctwo zostaw dla swoich najbliższych. Ja żyję po swojemu i nikomu nic do tego. Miłego dnia” – stwierdziła.

Agnieszka Włodarczyk jest w ciąży. Jak godzi to z podróżami?

Pod postem Włodarczyk przeważają pozytywne komentarze, a fani życzyli jej udanego urlopu i podkreślali, że sami chętnie skorzystaliby z takiej możliwości. Jedna z użytkowniczek zwróciła jednak uwagę na fakt, że aktorka spodziewa się dziecka. „Podróż w ciąży i w pandemii? Nie krytykuję, ale podziwiam odwagę” – przyznała.

Gwiazda odniosła się również do tej kwestii, zamieszczając wyjaśnienie na swoim InstaStory. – Nieustająco czuję się świetnie. Mogę tańczyć, bawić się, jem to, na co mam ochotę. Nie mam żadnych problemów – podkreśliła. – Część tej mojej wypowiedzi była skierowana również do tych sztucznie martwiących się na wyrost, tym że podczas COVID-u podróżuje w ciąży. Otóż, czy byłabym w ciąży, czy bym nie była w ciąży i tak bym podróżowała, ponieważ kocham podróże. Są dla mnie ogromną przyjemnością i nigdy z nich nie zrezygnuję, dopóki nie zamkną mnie w domu na siłę – kontynuowała.

Czytaj też:

