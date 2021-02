„Wonder Woman 1984”. Poznaliśmy datę streamingowej premiery w Polsce

W filmie „Wonder Woman 1984” losy świata ponownie wiszą na włosku i tylko Wonder Woman może go uratować. Ten nowy rozdział w jej historii rozpoczyna się, gdy Diana Prince wiedzie spokojne życie wśród śmiertelników w latach osiemdziesiątych XX wieku - erze napędzanej przez nieustające dążenie do posiadania wszystkiego. Chociaż główna bohaterka w pełni osiągnęła już swoje moce, nadal pozostaje w cieniu, opiekując się starożytnymi artefaktami i korzystając ze swoich superbohaterskich zdolności wyłącznie anonimowo. Teraz jednak Diana będzie musiała wyjść z ukrycia i wykorzystać całą swoją mądrość, siłę oraz odwagę, aby ocalić ludzi przed światem, który sami sobie stworzyli.

„Wonder Woman 1984”. Obsada i producenci

W filmie w roli głównej zobaczymy Gal Gadot. W pozostałych rolach występują: Chris Pine jako Steve Trevor, Kristen Wiig jako Cheetah, Pedro Pascal jako Max Lord, Robin Wright jako Antiope oraz Connie Nielsen jako Hippolyta. Obowiązki producentów pełnili Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot oraz Stephen Jones. Producentami wykonawczymi filmu byli Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo oraz Wesley Coller.

„Wonder Woman 1984”. Reżyserka i pozostali twórcy



Film wyreżyserowała Patty Jenkins, która razem z Geoffem Johns’em i Dave’m Callahamem jest także autorką scenariusza. Tworząc historię, na której oparto scenariusz, Jenkins i Johns, wspomagali się bohaterami z komiksów DC. Postać Wonder Woman została stworzona przez Williama Moultona Marstona. W pracy za kulisami filmu reżyserce towarzyszyło wielu członków ekipy, z którą Jenkins pracowała przy pierwszym filmie o przygodach Diany z Themysciry - „Wonder Woman”. Byli wśród nich odpowiedzialny za zdjęcia Matthew Jensen, nominowana do Oscara projektantka kostiumów Aline Bonetto („Amelia”) oraz nagrodzona Oscarem za kostiumy do Topsy-Turvy Lindy Hemming. Film zmontował nominowany do Oscara Richard Pearson („Lot 93”). Muzykę skomponował nagrodzony Oscarem kompozytor filmowy Hans Zimmer („Dunkierka”, „Gladiator”, „Król Lew”).

Film „Wonder Woman 1984” wyprodukowany został przez Atlas Entertainment/Stone Quarry Production dla Warner Bros. Pictures. Dzieło Warner Bros. Pictures będzie miało swoją streamingową premierę 1 kwietnia w HBO GO.



