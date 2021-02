Piotr Rubik w jacuzzi z Chabiorem i Pakosińską. „Zobaczcie, ile osób się mieści”

W „Power Couple" zobaczymy siedem par, które spędzą ze sobą trzy tygodnie w jednej willi. Na uczestników show czekają różne zadania, a do udziału w programie zaproszono m.in. Ewę Kasprzyk i Michała Kozerskiego, Katarzynę Pakosińską i Iraklima Basilashviliego, Tomka Torresa i Paulinę Łabę-Torres czy Piotra Rubika z żoną Agatą.

„Power Couple” już w marcu. Uczestnicy wskoczyli do jacuzzi

To właśnie kompozytor pochwalił się na swoim InstaStory wspólną kąpielą z innymi uczestnikami programu, którego emisja rozpocznie się już 20 marca. „Słuchajcie, »Hotel Paradise« to jest małe Miki w porównaniu do »Power Couple«. Zobaczcie, ile osób mieści się w jacuzzi!” – żartował. Na nagraniu widać m.in. wspomnianego aktora Janusza Chabiora, a także Katarzynę Pakosińską znaną z występów kabaretowych.

Kilka dni temu, również na Instagramie, Piotr Rubik potwierdził udział w programie „Power Couple”, gdzie pojawi się u boku żony. „Mamy nadzieję, że razem z nami będziecie się świetnie bawić i trzymać za nas kciuki. Niezależnie od tego ile czasu zostaniemy w programie, wierzymy, że uda nam się przesłać Wam wiele pozytywnej energii” – napisał.

