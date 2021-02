Spojrzenie na nowe nilfgaardzkie zbroje i przecieki z planu. Co wiadomo o drugim sezonie „Wiedźmina”?

Serwis Redanian Intelligence umieścił w sieci nowe zdjęcie pokazujące z bliska nowe zbroje Nilfgaardzkich żołnierzy. Zbroje były jednym z najmocniej krytykowanych elementów pierwszego sezonu serialu. Twórcy Wiedźmina wzięli sobie krytykę fanów do serca i przed drugim sezonem zatrudnili nową osobę odpowiedzialną za wygląd opancerzenia nilfgaardzkiej armii.

Jeszcze w październiku do sieci trafiło pierwsze zdjęcie pokazujące owe zbroje. Było ono wykonane z dużej odległości, przez co trudno było dokładnie przyjrzeć się zbroi. Teraz w sieci pojawiła się nowa fotografia, na której można dokładnie przyjrzeć się uzbrojeniu nilfgaardzkich żołnierzy po zmianach.

Trwają zdjęcia w Arborfield Studios

Serwis Redanian Intelligence potwierdza również, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy na planie „Wiedźmina” kilkukrotnie widziany był kaskader i choreograf walk Wolfgang Stegemann. To on był odpowiedzialny za świetnie ocenianą scenę walki Geralta z grupą zbójów i Renfri w Blaviken. Wygląda na to, że jego rola w drugim sezonie będzie większa niż w pierwszym.

W lutym trwały kolejne zdjęcia do produkcji w Arborfield Studios w Wielkiej Brytanii. Prace były intensywne, a zdjęcia miały być kręcone 6 dni w tygodniu. Jak informuje Redanian Intelligence, w Arborfield Studios prawie nieprzerwanie kręcono również sceny z udziałem trójki głównych bohaterów serialu – Geralta, Ciri i Yennefer, granych przez Henry’ego Cavilla, Freyę Allan i Anyę Chalotrę.

Niektórzy z aktorów donoszą, że zdjęcia do ich wątków zostały już doprowadzone do końca. Poinformował o tym m.in. Jota Castellano, który ma zagrać jednego z Wiedźminów z Kaer Morhen.

Na planie w Arborfield Studios w Wielkiej Brytanii widziano także Barta Edwardsa i Gaię Mondadori, którzy w Wiedźminie wcielają się w rodziców Ciri – Duny'ego i Pavettę. To może sugerować, że postacie wrócą w scenach retrospekcji wplecionych w fabułę serialu.

Co do tej pory wiadomo o fabule drugiego sezonu „Wiedźmina”?

2. sezon serialu opowie dalszą historię Geralta, Ciri i Yennefer. Z pewnością pojawią się tam wątki z pierwszej części sagi Sapkowskiego, czyli z „Krwi Elfów”, a może i z kolejnej części, czyli z „Czasu Pogardy”.

„O drugim sezonie mogę powiedzieć tyle, że, opowiadana w nim historia będzie znacznie bardziej skoncentrowana. Historia będzie silniejsza, ponieważ wszystkie relacje, które nawiązaliśmy w pierwszym sezonie, faktycznie zaczynają przynosić efekty w drugim” – mówiła w 2020 roku Lauren S. Hissrich w wywiadzie z portalem GamesRadar+. „Postaci zaczynają spotykać się i wchodzić w interakcje. Czasami idzie im dobrze, a czasami źle. Ale to trochę tak, jakby wszystkie te elementy składowe, które stworzyliśmy dla świata, zaczęły wreszcie łączyć się w coś bardziej konkretnego” – dodała.

W grudniu 2020 roku w ramach akcji „Witchmas”, czyli obchodów 1. rocznicy premiery Netflix ujawnił dwie strony scenariusza drugiego sezonu „Wiedźmina”. Scenariusz pokazuje mocną i krwawą scenę, w której nieznany potwór lub potwory atakują rodzinę handlarza Collina Copperclotha. Wydaje się, że starcie przeżyła tylko jego córka Kira, która ucieka do pobliskiego dworku. Według wcześniejszych informacji sam pierwszy odcinek może być silnie inspirowany opowiadaniem „Ziarno Prawdy”. Wiadomo, że zagrają w nim Agnes Bjorn jako Vereene i znany z „Gry o Tron” Kristofer Hivju jako Nivellen.

Na pewno duża część akcji będzie miała miejsce w Kaer Morhen, gdzie Ciri pozna innych Wiedźminów. Prawdopodobnie w formie retrospekcji powrócimy również do Cintry.

Kiedy premiera?

Drugi sezon Wiedźmina ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Jednak serial już został opóźniony z powodu pandemii COVID-19 i nie wiadomo, czy opóźnienie nie spowoduje przeniesienia daty premiery na kolejny rok.

Na pewno w 2021 roku ma mieć z kolei premierę anime Wiedźmin: Zmora Wilka, która skupi się na postaci Vesemira, mentora Geralta. W produkcji jest także serial aktorski The Witcher: Blood Origin, którego akcja ma miejsce 1700 lat przed wydarzeniami z książek Andrzeja Sapkowskiego.

