Uczestnik „Milionerów” grał o ćwierć miliona złotych. Znasz odpowiedź na to pytanie?

W poniedziałek 22 lutego w nowym odcinku teleturnieju „Milionerzy” przed szansą wygrania miliona złotych stanął Maciej Maliński z Gniezna. Jedno z pytań zadanych przez Huberta Urbańskiego dotyczyło zwierząt.

Rapany to duże, drapieżne:

A) zające

B) owce

C) ślimaki

D) dżdżownice

Uczestnik wybrał poprawną odpowiedź na to pytanie czyli C - rapany są drapieżnymi ślimakami morskimi z rodziny rozkolców. Wysokość ich muszli może dochodzić nawet do 18 cm.

„Milionerzy”. Pytanie za ćwierć miliona złotych

W ostatnim odcinku programu TVN padło także pytanie z biologii warte aż 125 tys. złotych

Które z wymienionych inaczej niż reszta żył transportują krew utlenowaną?

A) żyły podobojczykowe

B) żyły płucne

C) żyły przełykowe

D) żyły tchawicze

Poprawna odpowiedź na to pytanie to B - inaczej niż reszta żył krew utlenowaną transportują żyły płucne.

„Milionerzy” - kiedy nowe odcinki?

Pierwszy odcinek nowego sezonu Milionerów wyemitowano w poniedziałek 15 lutego. Kolejne można oglądać na antenie TVN od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 oraz na Player.pl.

