„Ferajna z Baker Street” od Netfliksa. Grupa niepokornych nastolatków pomoże Sherlockowi Holmesowi

„Ferajna z Baker Street”

Akcja serialu toczy się w wiktoriańskim Londynie, gdzie grupa niepokornych nastolatków z ulic miasta zostaje zaangażowana w rozwiązywanie zbrodni dla nikczemnego doktora Watsona i jego tajemniczego partnera biznesowego, nieuchwytnego Sherlocka Holmesa. Kiedy zbrodnie przybierają paranormalny obrót i pojawia się złowroga, mroczna siła, to właśnie członkowie tej ferajny będą musieli połączyć siły, by ocalić nie tylko Londyn, ale i cały świat. Premiera „Ferajny z Baker Street" już 26 marca na Netflix.

Obsada serialu

W serialu wystąpią: Thaddea Graham („List do króla", „Us") jako Bea; Darci Shaw („Judy", „The Bay") jako Jessie; Jojo Macari („Sex Education", „Hard Sun. Przed Apokalipsą") jako Billy; Mckell David („Snatch", „Nasz kochany Damilola") jako Spike i Harrison Osterfield („Paragraf 22") jako Leopold; Henry Lloyd-Hughes (u „Obsesja Eve", „Nędznicy", „Indian Summers") jako Sherlock Holmes oraz Royce Pierreson („Judy", „Wiedźmin", „Line of Duty") jako John Watson i Clarke Peters („Mroczne materie", „Prawo ulicy", „Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri") jako The Linen Man.

Twórcy

Za scenariusz i produkcję wykonawczą serialu odpowiada Tom Bidwell („Wodnikowe Wzgórze", „My Mad Fat Diary"). Na liście producentów wykonawczych znaleźli się też reprezentujący wytwórnię Drama Republic Jude Liknaitzky („My Mad Fat Diary", „Doktor Foster") oraz Greg Brenman („Peaky Blinders", „Uczciwa kobieta"). Producentką serialu jest Rebecca Hodgson („Good Cop", „Deep Water"), a funkcję głównego reżysera pełni Johnny Allan („Endeavour"). Reżyserują również Joss Agnew („Rozstania", „Poldark: Wichry losu") i Weronika Tofilska („Ostatni pociąg").

Premiera serialu

Serial „Ferajna z Baker Street” zadebiutuje na Netfliksie już 26 marca. Będzie liczył osiem odcinków.

