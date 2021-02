Piotr Stramowski pokazał, jak zmienił się podczas pandemii. „Czas wziąć się za siebie”

Piotr Stramowski wcielał się w rolę komisarza Dariusza Wolkowskiego „Majami” w dwóch produkcjach Patryka Vegi – „Pitbull. Nowe porządki” i „Pitbull. Niebezpieczne kobiety”. To właśnie z tego okresu w jego karierze pochodzi pierwsze zdjęcie, które w ramach porównania „przed i po” opublikował aktor w sieci. Widać na nim bardzo wysportowaną sylwetkę Stramowskiego, która była także wymagana do roli w filmach Vegi. Kolejne zdjęcie pokazuje jego sylwetkę obecnie.

„Before (2015) & After (2021)” – napisał aktor w opisie do fotek. „Pandemia pandemią, ale chyba najwyższy czas wziąć się za siebie... Co myślicie?” – zapytał swoich fanów.

Większość komentarzy, które pojawiły się pod postem, były pozytywne. Internauci pisali, że „nie jest najgorzej” i „lubią obie wersje”. Podnoszących na duchu słów nie szczędziła też Joanna Horodyńska. „Piotr i tak jest ogień. Dasz radę” – napisała.

Czytaj też:

„Allen kontra Farrow”. Reżyser odpowiada na zarzuty i uderza w twórców dokumentu