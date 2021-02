Netflix usunie do końca lutego ponad 25 filmów. Co warto nadrobić?

„Osoby, które możesz znać” – 27/02/2021



Życie grupy znajomych staje na głowie, gdy po szalonej nocy Delia zachodzi w ciąże z gejem, który jest najlepszym przyjacielem jej męża.



„Bliscy nieznajomi” – 27/02/2021



Anna pragnie uratować swoje małżeństwo i udaje się po pomoc psychoterapeutyczną. Przez pomyłkę trafia do biura doradcy podatkowego.



„Tammy” – 28/02/2021



Po utracie pracy i zdradzie męża Tammy wyrusza w podróż ze swoją babcią, która nie stroni od alkoholu.



„Obsesja” – 28/02/2021



Derek ma idealne życie, piękną żonę, dobrą pracę, słodkiego syna. Wszystko ulega zmianie, gdy w firmie zostaje zatrudniona piękna i nieobliczalna Lisa.



„40 dni i 40 nocy” – 28/02/2021



Zmęczony kolejnymi romansami chłopak postanawia przez czterdzieści dni żyć w celibacie. Wkrótce pojawia się pokusa.



„Zabić Hitlera! Diabelne szczęście zbrodniarza” – 28/02/2021



„Dzikie żądze” – 28/02/2021



Oskarżony o gwałt uczennicy Sam nie przyznaje się do winy. W czasie śledztwa na jaw wychodzą nowe fakty.



„Policja zastępcza” – 28/02/2021



Gamble i Hoitz, dwaj pechowi detektywi, trafiają na trop wielkiej sprawy. Chcą za wszelką cenę doprowadzić do jej rozwiązania, by wyjść z cienia duetu najlepszych policjantów wydziału.



„Spider-Man” – 28/02/2021



Peter Parker po ugryzieniu przez radioaktywnego pająka zyskuje supermoce pozwalające mu walczyć z przestępcami. Stara się pomścić śmierć wuja i pokonać Zielonego Goblina.



„Spider-Man 2” – 28/02/2021



Peter Parker jest zmęczony byciem bohaterem i chce zostać zwykłym chłopakiem. Gdy jednak Doktor Octavius przemienia się w złego doktora, Spider-Man staje z nim do walki.



„Maska Zorro” – 28/02/2021



Gubernator w Meksyku, Montero, morduje żonę Zorro, porywa córkę, a jego samego wtrąca do więzienia. Po latach Don Diego szuka następcy, który zemści się na wrogu.



„Obłędny rycerz” – 28/02/2021



Podszywający się pod rycerza giermek William bierze udział w turnieju rycerskim



„Kod da Vinci” – 28/02/2021



Ekranizacja powieści Dana Browna. Tajemnicze morderstwo w Luwrze staje się kluczem do rozwiązania jednej z największych zagadek strzeżonych przez tajemnicze stowarzyszenie.



„Gorączka sobotniej nocy” – 28/02/2021



Historia przywódcy nastoletniego gangu, który przeżywa wewnętrzny kryzys, a jedyną odskocznią dla niego są wypady do dyskoteki.



„Dziewczyna moich koszmarów” – 28/02/2021



Podczas miesiąca miodowego Eddie odkrywa, że Lila nie jest jego drugą połówką.



„Nieproszeni goście” – 28/02/2021



Anna w wyniku rodzinnej tragedii przebywa na oddziale psychiatrycznym. Gdy wraca do domu, ojciec oznajmia jej o zaręczynach z Rachel, która kiedyś była opiekunką matki.



„Moja dziewczyna wychodzi za mąż” – 28/02/2021



Kobieciarz Tom zostaje honorowym drużbą swojej najlepszej przyjaciółki. Podczas przygotowań do ślubu uświadamia sobie, że jest zakochany w przyszłej pannie młodej.



„Night fare” – 28/02/2021



„Klopsiki i inne zjawiska pogodowe” – 28/02/2021



Młody wynalazca konstruuje maszynę, która zmienia wodę w jedzenie.





„Norbit” – 28/02/2021



Wychowany w sierocińcu Norbit bierze ślub z Rasputią. Jednak nie potrafi zapomnieć o swojej pierwszej miłości.



„Anioly i Demony” – 28/02/2021



Profesor uniwersytetu Harvarda Robert Langdon trafia na trop wielowiekowego bractwa znanego pod nazwą Iluminaci, którzy planują dokonać zemsty podczas trwającego konklawe w Watykanie.



„Na linii ognia” – 28/02/2021



Tajemniczy szantażysta grozi śmiercią prezydentowi USA. Na jego trop wpada doświadczony agent ochrony.



„Norweski Speed 2” – 28/02/2021



Wyszedłszy z więzienia Roy rozpoczyna wyścig przez Norwegię, Szwecją, Finlandię aż po Murmańsk. Do nielegalnej rywalizacji staje również jego córka.



„Nietykalni” – 28/02/2021



Sparaliżowany milioner zatrudnia do opieki młodego chłopaka z przedmieścia, który właśnie wyszedł z więzienia.



„Hitch” – 28/02/2021



Alex Hitchens pomaga nieśmiałym mężczyznom podrywać piękne dziewczyny. Jego umiejętności zostają wystawione na próbę, gdy sam się zakochuje.



„Podwójne kłopoty wracają” – 28/02/2021



Hanni i Nanni są siedemnastoletnimi siostrami bliźniaczkami. Obie uczą się w szkole z internatem, która mieści się w malowniczym, zabytkowym zamku Lindenhof. Szczególną ekscytację wśród szkolnej społeczności budzi zbliżający się przyjazd brytyjskich uczniów z międzynarodowej wymiany. Zaskoczenie jest tym większe, gdy okazuje się, że zamiast spodziewanych dziewcząt z autobusu wysiadają sami chłopcy. Wychowankowie szkoły Lindenhof stają przed nowymi wyzwaniami. Jak dziewczęta poradzą sobie w obecności interesujących chłopców z zagranicy? I, co ważniejsze, komu przypadnie główna rola w szkolnym przedstawieniu "Romea i Julii"?



„Anakonda” – 28/02/2021



Grupa dokumentalistów zostaje podstępnie uwięziona przez myśliwego i zmuszona do wzięcia udziału w polowaniu na gigantyczną anakondę.



„Spider-Man 3” – 28/02/2021



Kostium Spider-Mana łączy się z substancją z kosmosu i zmienia kolor na czarny. Nowy strój daje Parkerowi olbrzymią siłę, ale też odkrywa mroczną stronę jego osobowości.Czytaj też:

Netflix o skandalu łapówkarskim w USA. „Operation Varsity Blues” ze zwiastunem