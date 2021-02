„Seks w wielkim mieście”. Mr Big i Steve nie wrócą do serialu? Aktorzy odpowiedzieli

W ostatnich dniach „Page Six” podawał, że Chris Noth, aktor, który wcielał się w ukochanego Carrie Bradshow w serialu, nie wróci w jego kontynuacji. Chociaż sam zainteresowany nie potwierdził ani nie zaprzeczył doniesieniom, wypowiedział się w sprawie w odpowiedzi na komentarze fanów. Odpowiadając na pytanie internauty na Instagramie Noth odpowiedział: „Wszystko się zmienia – łącznie z ogłoszeniami w mediach” – napisał. „Cóż, jeśli »Page Six« tak twierdzi... to musi być prawda” – stwierdził ironicznie.

David Eigenberg, który wciela się w serialu w męża Mirany Steve'a, stwierdził z kolei, że „zobaczymy, co się stanie”. „Muszę zapytać o to kilka osób. Nie mam na tę chwilę żadnych odpowiedzi. To był piękny czas i jestem bardzo szczęśliwy, że byłem tego częścią. Będziemy musieli po prostu się przekonać, co nas czeka” – powiedział tajemniczo.

„Seks w wielkim mieście”

„Seks w wielkim mieście” z pewnością zasługuje na miano kultowego. Serial na podstawie bestsellerowej książki Candace Bushnell o tym samym tytule można było oglądać w latach 1998-2004 na HBO. Powstało sześć sezonów składających się w sumie z 94 odcinków. Korzystając z ogromnej popularności produkcji w 2008 oraz 2010 roku nakręcono dwa filmy, w których pokazano dalsze losy pisarki Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), prawniczki Mirandy Hobbes (Cynthia Nixon), właścicielki galerii sztuki Charlotte York (Kristin Davis) oraz specjalistki PR Samanthy Jones (Kim Catrall).

„Seks w wielkim mieście” – co wiemy o kontynuacji?

„And Just Like That…” będzie opowiadał o życiu bohaterek po pięćdziesiątce.Na ekranie zobaczymy znane z poprzednich sezonów: Sarah Jessicę Parker, Cynthię Nixon i Kristin Davis. W serialu zabraknie Samanthy, ponieważ Kim Catrall nie wyraziła chęci udziału w produkcji. Łącznie powstanie 10 30-minutowych odcinków. Losy Carrie, Charlotte i Mirandy będzie można śledzić na HBO Max. Do sieci trafił już pierwszy teaser produkcji.

QUIZ:

QUIZ o bohaterach popularnych serialów. Kim byli z zawodu?Czytaj też:

Nowości w marcu na HBO. Stacja pokaże trylogię „Hobbit”