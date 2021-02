„Gra szpiegów”. Jest zapowiedź nowego filmu z Benedictem Cumberbatchem

O czym jest film?

Początek lat 60-tych XX wieku. Świat pogrążony jest w zimnej wojnie. Napięcie między Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Sowieckim osiąga apogeum, grożąc wybuchem III wojny światowej. W tej sytuacji biznesmen z Londynu – Greville Wynne otrzymuje od CIA i brytyjskiego wywiadu propozycję nie do odrzucenia. Ma nawiązać kontakt z wysokiej rangi sowieckim oficerem, który dysponuje tajnymi planami Moskwy. Wynne zdaje sobie sprawę, że władze Związku Sowieckiego każdego podejrzanego o szpiegostwo karzą śmiercią bez względu na to, czy jest Rosjaninem czy obywatelem obcego kraju. Pierwsza podróż do Moskwy kosztuje go wiele nerwów, ale przebiega zaskakująco gładko. Wkrótce jednak sowieckie służby odkrywają, że w dowództwie armii jest przeciek. Odkrycie podejrzanego oficera, a potem tożsamości Wynne’a wydaje się tylko kwestią czasu, a od powodzenia jego misji zależą losy świata.

Twórcy i obsada

Film wyreżyserował Dominic Cooke, znany z filmów takich jak „Na plaży Chesil” czy „Richard III”. W obsadzie pojawili się:

Benedict Cumberbatch („Gra tajemnic”, „1917”, „Doktor Strange”, „Zniewolony”, „W ciemność. Star Trek”)

Merab Ninidze („Most szpiegów”, „Homeland” – serial, „Nigdzie w Afryce”, „Pokuta”, „Księżyc Jowisza”)

Jessie Buckley („Judy”, „Tabu”, „Doktor Dolittle”, „Niepokorna miss”)

Rachel Brosnahan („House of Cards”, „Dzień patriotów”, „Wspaniała pani Maisel”)

Data premiery filmu nie została jeszcze ogłoszona.

