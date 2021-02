„Billie Eilish: Świat lekko zamglony”. Premiera dokumentu z szeregiem wydarzeń specjalnych

Wydarzenia specjalne związane z premierą dokumentu „Billie Eilish: Świat lekko zamglony” odbędą się w nocy z 25 na 26 lutego czasu polskiego, o godz. 3:00 nad ranem. Fani będą mogli posłuchać wywiadu z artystką i reżyserem dokumentu R.J. Cutlerem. Stream będzie dostępny przez aplikację Apple TV, Apple Music oraz kanał Billie na YouTube.

Billie Eilish w ramach promocji filmu udostępniła „ilomilo” (Live From The Film – Billie Eilish: The World’s A Little Blurry). Nagranie pochodzi z koncertu zarejestrowanego 10 października 2019 w Toyota Center w Houston. Część występu będzie można obejrzeć w filmie „Billie Eilish: Świat lekko zamglony”.

„Billie Eilish: Świat lekko zamglony” to film dokumentalny przybliżający fenomen Billie Eilish. Wielokrotnie nagradzany filmowiec, R.J. Cutler, towarzyszy nastolatce w trasie, na scenie i w rodzinnym domu podczas pracy nad debiutanckim albumem „WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”, który zmienił jej życie.

