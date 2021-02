Ile kosztują reklamy podczas znanych programów TVN? Gessler już nie przynosi największych zysków

TVN ujawnił cennik reklam, które są puszczane w przerwach popularnych formatów telewizyjnych. Do tej pory niekwestionowaną gwiazdą stacji była Magda Gessler i jej program, w którym ratuje z opresji restauratorów. Jak się okazuje, za 30-sekundowy spot, który był emitowany w trakcie „Kuchennych rewolucji” trzeba było zapłacić przed pandemią koronawirusa 83,4 tys zł. Obecnie kwoty te są znacznie niższe. W 2020 roku wynosiło 63,5 tys. zł a obecnie 57,4 tys. zł.

TVN. Wzrost cen reklam podczas „Faktów”

Za spot reklamowy w trakcie „Dzień dobry TVN” trzeba obecnie zapłacić od 3,6 do 11,2 tys. zł a podczas serialu „Na Wspólnej” 46,3 tys. zł. Koszt emisji reklamy w przerwie „Milionerów” to 33,3 tys. zł. a 21,1 tys. zł podczas talk-show Kuby Wojewódzkiego. Za spot w czasie „Masterchefa Juniora” zapłacimy od 39,4 do 51,5 tys. zł.

W ostatnich miesiącach wzrosły natomiast stawki za reklamy wyświetlane podczas „Faktów” oraz programu „Uwaga! Koronawirus”. Koszty 30-sekundowego spotu wahają się od 61,2 do 62,8 tys. zł. Za klip przed wydarzeniami sportowymi lub prognozą pogody trzeba zapłacić ponad 50 tys. zł.

