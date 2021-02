Program TVP „Rolnik szuka żony”. Marta Manowska pokazała zdjęcia z 8. edycji

„Ruszyła maszyna po szynach. Wcale nie ospale... Mamy to!” – napisała na Instagramie Marta Manowska, publikując kilka fotek zza kulis 8. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Na zdjęciach widzimy wyraźnie szczęśliwą prowadzącą show TVP1. W komentarzu do innego posta ze zdjęciami Manowska dodała: „Wielka radość, ciekawość i szczęście. Zaczynamy 8 ‼️ edycję”.

O programie

Mają wszystko: domy, ziemię, maszyny, dostęp do najnowszych technologii, ciekawą i pewną pracę, dach nad głową, przyzwoite zarobki oraz czas na rozwijanie własnych pasji i zainteresowań. Do pełni szczęścia brakuje im jednego – partnerki, która chciałaby z nimi dzielić radości i smutki dnia codziennego. Bohaterowie, to współcześni, polscy rolnicy, którzy do tej pory nie znaleźli bratniej duszy.

