Najman u Wojewódzkiego. „Widzicie? Da się? Ekspert TVN i Ekspert TVP na jednej kanapie”

W trakcie rozmowy z Wojewódzkim Najman przyznał między innymi, że interesuje się fizyką kwantową. – Ja znam wszystkie wykłady profesora Meissnera, na temat czasoprzestrzeni mogę opowiadać ci bardzo dużo, choćby to, że jest zakrzywiona i że prom kosmiczny tak naprawdę leci cały czas prosto... – zwracał się do prowadzącego. Oznajmił ponadto, co chciałby robić w przyszłości. Sportowiec wyjawił, że mógłby zostać kierowcą karetki i pracować za darmo. – Mówię zupełnie poważnie. Jeżeli mi zwrócą prawo jazdy, to zostanę kierowcą karetki – powiedział.

Widzowie dowiedzieć się mogli ponadto, że Marcin Najman ukończył Zespół Szkół Muzycznych w Częstochowie. Wyznał, że chciał dostać się na perkusję, jednak skończyło się na kontrabasie. – Kształciłem się w tym kierunku, nauczyłem się słuchać muzyki... takiej prawdziwej, bo przed tym liceum nie potrafiłem jej słuchać, nie lubiłem, a teraz uwielbiam tzw. muzykę poważną – mówił.

