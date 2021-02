Kolejna propozycja HBO z Norwegii. O czym będzie „Witamy w Utmark”?

O czym jest serial?

Utmark to ustronny zakątek na skandynawskiej Północy, w którym każdy zna każdego. Wiele rzeczy jest tutaj jednak dziwnych i nieprzewidywalnych, co sprawia, że ludzie z zewnątrz nie zawsze dobrze się tu czują. Pewnego dnia w Utmark pojawia się nowa nauczycielka o optymistycznym usposobieniu, mająca nadzieję na nowe rozdanie w swoim życiu. Szybko jednak orientuje się, że jedyną dojrzale zachowującą się osobą w miasteczku jest dwunastoletnia dziewczynka.

Serial, podążając za losami wyjątkowych i borykającymi się z życiem mieszkańców Utmark, opowiada o odnajdowaniu swojego miejsca na ziemi. Niezależnie od tego, czy jest to ponowne stanięcie na nogi po porzuceniu przez partnera, próba wydoroślenia, uporanie się ze śmiercią ukochanej osoby, czy po prostu wypędzenie egzorcyzmami z własnego ciała duszy zmarłego męża. Wszystko sprowadza się do akceptacji zakrętów życiowych i dotyka tych wszystkich aspektów, które czynią z nas ludzi: miłości, śmierci i cross dressingu.

Twórcy i obsada

W rolach głównych zobaczymy: Tobiasa Santelmanna (serial HBO Europe „Beforeigners”, „Upadek królestwa”, „Wyprawa Kon-Tiki”), Marie Blokhus („Chasing the Wind”, „Dwunasty człowiek”, „Norweski Speed”), Almę Günther („Side om Side”, „Snøfall”) oraz Stiga Henrika Hoffa (serial HBO Europe „Beforeigners”, „Śniegi wojny”, „Hawaje, Oslo”).

W pozostałych rolach wystąpią: Marius Lien, May-Linda Kosumovic, Rozafe Chelaj, Gard Bjørnstjerne Eidsvold, Nils Johnson, Ingrid Vollan, Ingvild Holthe Bygdnes, Kamilla Grønli Hartvig, Maria Bock, Jonas Strand Gravli, Niklas Gundersen, Ingunn Øyen, Frank Kjosås, Nader Khademi, Pelle Heikkilä oraz Eero Milonoff.

Twórcą i autorem scenariusza jest Kim Fupz Aakeson („Przykładny obywatel”, „Ostatnia miłość na Ziemi”, „Obywatel roku”), a reżyserem - Dagur Kári („Fúsi”, „Dobre serce”, „Zakochani widzą słonie”). Obowiązki producentów serialu Witamy w Utmark pełnią Finn Gjerdrum oraz Stein Kvae z ramienia Paradox Film 8 AS, producentów wykonawczych w imieniu HBO Europe Hanne Palmquist, Camilla Curtis oraz Steve Matthews.

Premiera serialu „Utmark”

Premiera serialu Witamy w „Utmark” („Welcome to Utmark”) odbędzie się 18 kwietnia w HBO GO. Produkcja zadebiutuje tego samego dnia we wszystkich krajach europejskich, w których dostępne jest HBO. Serial liczy 8 odcinków.

