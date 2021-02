Krzysztof Skiba schudł 30 kilogramów. „Ludzie na ulicy mnie nie rozpoznają”

Krzysztof Skiba działa w zespole Big Cyc od 1988 roku. Poza tym jest felietonistą, prezenterem, satyrykiem i aktorem. W ostatnich miesiącach artysta przeszedł ogromną metamorfozę – stracił na wadze 30 kilogramów. W rozmowie z Plejadą zdradził, jak udało mu się tego dokonać.

Skiba przyznał, że odchudzanie generalnie jest nudne, natomiast może być inaczej. – Ja chciałbym sprzedać patent, jak odchudzać się na wesoło. Bo można! Bez żadnego głodzenia się. Wystarczą odpowiednia dieta i ćwiczenia. I efekty są rewelacyjne – powiedział. Dodał, że teraz zdarza się, że ludzie nie rozpoznają go na ulicy.

Muzyk odstawił na siedem miesięcy alkohol i słodycze. – Jak jest się na etapie redukcji, czyli tracenia kilogramów, to nie ma innego wyjścia. Ale wszystko jest dla ludzi. Teraz gdy już utrzymuję wagę, to mogę sobie na pewne rzeczy pozwolić – przyznał. – Po prostu trzeba pamiętać o odpowiednich proporcjach i wtedy wszystko będzie w porządku – będziemy zdrowi i szczupli. To naprawdę da się połączyć – przekonywał.

Czytaj też:

„Spider-Man”. Zendaya, Holland i Batalon trollują fanów. Pokazali fotki z filmu